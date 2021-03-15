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15 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

15 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 15 марта в истории

Какой сегодня праздник, 15 марта? Всемирный день защиты прав потребителей. Начало Великого поста – в православном календаре. Федот Ветронос в народном календаре. Именины празднуют: Арсений, Иосиф, Николай, Федот.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 марта.

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15 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

15 марта в православной церкви начинается Великий пост и отмечается его 1-я неделя. Это самый строгий и значимый православный пост в году, он является подготовкой к светлому празднику Пасхи, которая в 2021 году наступит 2 мая, после окончания поста. Также 15 марта чтится память священномученика Феодота, епископа Киринейского. Святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского и всея Руси, мученицы Евфалии, мученика Троадия, преподобного Агафона Египетского, мучеников 440 италийских, святителя Арсения, епископа Тверского.

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В народе 15 марта отмечался день Федота, который также получил название Ветронос. А все потому, что в этот период обычно были сильные ветры. Именно из-за них день считался опасным, лучше было никуда не ходить, чтобы не получить неприятностей от ветров. Федот мог разозлиться и сорвать крышу или разворотить поленницу. Также считалось, что в этот день подземные источники закипают и вырываются наружу, а потому наступает оттепель.

Приметы на 15 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 15 марта

Кто родился 15 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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