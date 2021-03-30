15 мелочей, которые заставляют нас ненавидеть этот мир (фото)

Очень часто именно мелочи больше всего бесят нас в жизни и сбивают с толку: лекарство от боли в спине почему-то оказывается на нижней полке, а бананы в магазине – одновременно перезрелыми и недозрелыми. Вы тоже замечали это?
Интересно, что писатели научно-популярной литературы Джо Палка и Флора Лихтман даже опубликовали книгу, пытаясь объяснить причины наших бытовых разочарований, и пришли к выводу, что "действительно сложно найти универсальную формулу". Однако давайте все-таки попытаемся это сделать.
Ниже – 15 ситуаций, в которых почти каждый выходит из себя.
1. Каждый раз, черт возьми
2. Она хотела сделать лучший снимок
3. С VIP-билетом за 400 долларов ты даже не видишь сцену
4. Новые кроссовки Nike Free после моей первой пробежки
5. Почему собаки всегда делают это?
6. Ключи-акробаты
7. Эти бананы и перезрелые, и недозрелые
8. Когда приложения не используют QWERTY
9. Средство от боли в спине на нижней полке
10. Попробуй открыть
11. Каждый раз приходится это исправлять
12. Хлеб ломается, когда вы намазываете масло
13. Когда мой карандаш идеально точился
14. Здесь была бирка
15. Ломбарды, наклеивающие ценники прямо на объектив фотоаппарата
Напомним, ранее мы показали 17 снимков, которые заставляют по-другому взглянуть на мир. Кроме этого, посмотрите на 17 невероятных снимков с оптической иллюзией.