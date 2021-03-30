15 мелочей, которые заставляют нас ненавидеть этот мир (фото)

Вы точно сталкивались с этим в своей жизни

Очень часто именно мелочи больше всего бесят нас в жизни и сбивают с толку: лекарство от боли в спине почему-то оказывается на нижней полке, а бананы в магазине – одновременно перезрелыми и недозрелыми. Вы тоже замечали это?

Интересно, что писатели научно-популярной литературы Джо Палка и Флора Лихтман даже опубликовали книгу, пытаясь объяснить причины наших бытовых разочарований, и пришли к выводу, что "действительно сложно найти универсальную формулу". Однако давайте все-таки попытаемся это сделать.

Ниже – 15 ситуаций, в которых почти каждый выходит из себя.

1. Каждый раз, черт возьми

Фото: Reddit

2. Она хотела сделать лучший снимок

Фото: Reddit

3. С VIP-билетом за 400 долларов ты даже не видишь сцену

Фото: Reddit

4. Новые кроссовки Nike Free после моей первой пробежки

Фото: Reddit

5. Почему собаки всегда делают это?

Фото: Reddit

6. Ключи-акробаты

Фото: Reddit

7. Эти бананы и перезрелые, и недозрелые

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Фото: Reddit

8. Когда приложения не используют QWERTY

Фото: Reddit

9. Средство от боли в спине на нижней полке

Фото: Reddit

10. Попробуй открыть

Фото: Reddit

11. Каждый раз приходится это исправлять

Фото: Reddit

12. Хлеб ломается, когда вы намазываете масло

Фото: Reddit

13. Когда мой карандаш идеально точился

Фото: Reddit

14. Здесь была бирка

Фото: Reddit

15. Ломбарды, наклеивающие ценники прямо на объектив фотоаппарата

Фото: Reddit

Напомним, ранее мы показали 17 снимков, которые заставляют по-другому взглянуть на мир. Кроме этого, посмотрите на 17 невероятных снимков с оптической иллюзией.