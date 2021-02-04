15 музеев, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Давайте сделаем это виртуально

Идем на экскурсию в самые известные музеи и арт-пространства мира

Февраль – один из самых скучных месяцев в году. Зимние праздники уже давно прошли, а весна еще не скоро. Конечно, нам еще предстоит отметить День святого Валентина. Но как говорила героиня классического фильма: "Не для всех это праздник". Если для вас тоже нет, то предлагаем пойти на виртуальную экскурсию в самые известные музеи и арт-пространства мира. Там очень интересно!

1. Самые красивые украинские музеи

Instagram-аккаунт @museumsofukraine публикует фотографии из самых красивых галерей Украины. На всех снимках отмечена геолокация, поэтому подписчики легко могут определить месторасположение изображенного музея. Вы обязательно найдете что-то и для себя!

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Музей Ханенко

Днепропетровский национальный исторический музей

Национальный музей литературы Украины

2. Британский музей

Здесь публикуют снимки интересных артефактов: от фрагментов стен с наскальной живописью до украшений древних египетских фараонов.

3. Гаагская королевская галерея Маурицхейс

Здесь вы сможете посмотреть на "Девушку с жемчужной сережкой" Яна Вермеера, "Урок анатомии доктора Тульпа" Рембрандта, а также шедевры других нидерландских художников.

Все посетители могут выбрать на свое усмотрение либо свободную диджитал-прогулку галереей, либо заранее составленную экскурсию на английском языке.

4. Музеи Ватикана в Риме

Если вы любите классическое искусство эпохи Ренессанса – вам сюда.

5. Лувр, Париж

Это самый большой музей в мире, а его стеклянная пирамида – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Европы.

6. Музей Орсе, Париж

Сюда стоит отправиться любителям импрессионизма, постимпрессионизма и искусства второй половины XIX – начала XX века.

7. Музей современного искусства (МоМА), Нью-Йорк

MoMA – один из самых влиятельных музеев современного искусства в мире. Его аккаунт постоянно пополняется снимками и видеоинсталляциями картин, фотографий и других произведений искусства.

8. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

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Аккаунт одного из главных музеев США встречается во всех подборках лучших музейных Instagram. Понятно, что и мы его рекомендуем.

9. Музей Ван Гога в Амстердаме

На странице постят интересные подборки, например изображения обуви с разных полотен Ван Гога.

10. Музей современного искусства в Стамбуле

На странице Istanbul Modern можно увидеть выставочные залы и самые известные картины.

11. Виртуальные экскурсии японским музеем Ghibli

Музей Ghibli – часть одноименной анимационной студии, где снимается аниме. Ролики и экскурсии можно посмотреть на официальном YouTube-канале.

12. Музей английской сельской жизни

На Музей английской сельской жизни (MERL) стоит подписаться хотя бы из-за замечательных фотографий овечек, коров, свиней и другой живности.

13. Дом-музей Фриды Кало

Здесь периодически выкладывают фотографии самой Фриды и ее картин, а также убранства комнат, где она жила и творила.

14. Музей коронавирусного искусства

В Instagram появился профильный музей, где собраны разнообразные видео, фото, коллажи, картины, граффити и скульптуры на тему карантина, коронавируса и изоляции. Арт-пространство создали друзья из Барселоны в конце марта 2020 года.

Поинтересуйтесь, пожалуйста, не пожалеете.

15. Гид по современному искусству

Страничка с простым названием Art насчитывает 540 тысяч подписчиков. Главная ее цель – собрать как можно больше исключительных работ современного художников. Под каждым постом указано имя автора и ссылка на его профиль или контакты. Вы будете в восторге!

Напомним, ранее мы рассказывали о музеях и выставках, которые можно посетить онлайн.

Смотрите сюжет о Музее вина во Франции: