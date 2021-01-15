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15 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

15 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 января в истории

Какой сегодня праздник, 15 января? День Википедии и День шляпы. День памяти святителя Сильвестра – в православном календаре. Сильвестров день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр, Ульяна.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 января.

15 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

15 января в православной церкви отмечается преставление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца. Также чтится память святителя Сильвестра, преподобного Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах почивающего, праведной Иулиании Лазаревской, Муромской.

В народе 15 января отмечался Сильвестров день или же Куриный праздник. В этот день особое внимание крестьяне уделяли домашней птице. Хозяева чистили курятники, а женщины окуривали их смолой и девясилом, чтобы защитить кур от болезней. А вот от сглаза и нечистой силы птиц должен был уберечь "куриный бог" – черный камень с дырочкой, в который продевалась веревка и вешалась в курятнике. На Сильвестра люди читали заговор от болезней, потому что верили в особую силу этого дня.

Приметы на 15 января

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