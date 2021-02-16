16 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 16 февраля? Международный день блина, День военного журналиста в Украине. День праведных Симеона Богоприимца и Анны, пророчицы – в православном календаре. Семен и Анна – в народном календаре. Именины празднуют Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 февраля.
- Международный день блина (International Pancake Day) – сытный праздник, который приходится на один из вторников февраля или марта, изначально появился середине ХХ века в Англии и в Америке, а позже стал популярен в других странах.
- День военного журналиста в Украине – праздник основан в 2018 году в память о погибшем на Донбассе в 2015 году военного корреспондента Дмитрия Лабуткина.
- Национальный праздник КНДР – установлен в честь дня рождения Ким Чен Ира, главы КНДР 1994-2011 гг.
- День восстановления Литовского государства – праздник Литвы в честь провозглашения независимости страны в 1918 году.
Какой сегодня праздник
16 февраля в православной церкви чествуется неделя о блудном сыне. Попразднство Сретения Господня. Память праведных Симеона Богоприимца и Анны, пророчицы, равноапостольного Николая, архиепископа Японского, святителя Симеона, епископа Полоцкого, епископа Тверского, баговерного князя Романа Угличского, пророка Азарии, мучеников Папия, Диодора, Клавдиана, мучеников Адриана и Еввула, мученика Власия Кесарийского.
В народе 16 февраля почитались Семен и Анна, которых также именовали Хранители младенцев. Святым Симеону и Анне молились о здоровье новорожденных детей. В этот день в хозяйствах начиналась подготовка и починка летней лошадиной сбруи для сельхозработ, а потому день еще назывался Починки. Как правило, с самого утра вся семья шла в сараи и занималась работой.
Приметы на 16 февраля
- если снег в этот день шел хлопьями – лето будет дождливым;
- Семен с Анной сбрую починяют;
- на Семена и Анну нельзя лениться;
- также в этот день нельзя обижать лошадей;
- в эту ночь домовой заезжает лошадей.
Интересные и важные события в Украине и мире 16 февраля
- 1923 – английский археолог Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.
- 1957 – в СССР учреждена медаль "За спасение утопающих".
- 1968 – в Америке начала функционировать первая служба спасения 911.
- 1976 – в СССР на Камском автомобильном заводе выпущен первый автомобиль КАМАЗ.
- 1978 – создана первая компьютерная электронная доска объявлений BBS.
- 2005 – вступил в силу Киотский протокол – международное соглашение с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению.
Кто родился 16 февраля
- 1813 – Семен Гулак-Артемовский, украинский и русский оперный певец (баритон), композитор.
- 1834 – Эрнст Геккель, немецкий естествоиспытатель.
- 1958 – Андрей Баль, советский и украинский футболист, тренер.
- 1964 – Оксана Байрак, украинская актриса, кинорежиссер, сценарист, телеведущая.
- 1965 – Дэйв Ломбардо, американский барабанщик, участник группы Slayer.
- 1974 – Махершала Али, американский актер.
- 1989 – Элизабет Олсен, американская киноактриса.
- 1994 – Эйва Макс, американская поп-певица.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.