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16 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

16 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 16 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 16 февраля? Международный день блина, День военного журналиста в Украине. День праведных Симеона Богоприимца и Анны, пророчицы – в православном календаре. Семен и Анна – в народном календаре. Именины празднуют Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 февраля.

16 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

16 февраля в православной церкви чествуется неделя о блудном сыне. Попразднство Сретения Господня. Память праведных Симеона Богоприимца и Анны, пророчицы, равноапостольного Николая, архиепископа Японского, святителя Симеона, епископа Полоцкого, епископа Тверского, баговерного князя Романа Угличского, пророка Азарии, мучеников Папия, Диодора, Клавдиана, мучеников Адриана и Еввула, мученика Власия Кесарийского.

В народе 16 февраля почитались Семен и Анна, которых также именовали Хранители младенцев. Святым Симеону и Анне молились о здоровье новорожденных детей. В этот день в хозяйствах начиналась подготовка и починка летней лошадиной сбруи для сельхозработ, а потому день еще назывался Починки. Как правило, с самого утра вся семья шла в сараи и занималась работой.

Приметы на 16 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 16 февраля

Кто родился 16 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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