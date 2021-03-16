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16 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

16 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 16 марта в истории

Какой сегодня праздник, 16 марта? Всемирный день социальной работы. День святого Евтропия и Василиска – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Марфа, Михаил, Севастьян.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 марта.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

16 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

16 марта в православной церкви чтится память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, преподобной Пиамы, девы, святых Зинона и Зоила.

В народе 16 марта отмечался Евтропиев день. По наблюдениям людей, в этот день медведь пробуждался от зимней спячки и вылезал из берлоги. На Евтропия солнце растапливает снег. А чтобы процесс пошел быстрее, крестьяне крест-накрест обходили свои поля и просили у солнца тепла и влаги для земли.

Приметы на 16 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 16 марта

Кто родился 16 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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