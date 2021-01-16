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16 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

16 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 января в истории

Какой сегодня праздник, 16 января? Всемирный день Битлз. День памяти пророка Малахии и мученика Гордия – в православном календаре. Гордеев день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Гордей, Ирина.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 января.

16 января: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой сегодня праздник

16 января в православной церкви отмечался день памяти пророка Малахии, мученика Гордия Каппадокийского, преподобной Женевьевы Парижской.

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В народе 16 января отмечался Гордеев день. Считалось, что, возвращаясь с гулянья, голодные ведьмы доят коров до смерти. Чтобы уберечься от нечистой силы, люди обращались к домовому с просьбой сохранить домашний скот, а еще варили овсяную кашу на молоке, ели сами и кормили нею коров.

Приметы на 16 января

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Интересные и важные события в Украине и мире 16 января

Кто родился 16 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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