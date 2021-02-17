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17 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

17 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 17 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 17 февраля? День спонтанного проявления доброты, а еще День кота в Европе. День Николая исповедника – в православном календаре. Начало Великого поста у западных христиан. Никола Студеный – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 февраля.

17 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

17 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Исидора Пелусиотского, благоверного великого князя Георгия (Юрия) Всеволодовича, Владимирского, преподобного Кирилла Новоозерского, преподобных Аврамия и Коприя Печенежских, Вологодских, мученика Иадора, священномученика Аврамия, епископа Арвильского, преподобного Николая исповедника, Игумена Студийского.

В народе 17 февраля почитался Никола Студеный. Считалось, что в этот период в лесах как раз наступает разгар звериных свадеб. А святого Николая называли покровителем животных и верили, что он знал все о звериных тропах, логовах и повадках.

Приметы на 17 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 17 февраля

Кто родился 17 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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