17 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 17 марта?День святого Патрика, День мобилизационного работника Украины. День святого Герасима – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

Вы готовы встретить один из самых веселых праздников весны, День святого Патрика? В этот день принято горланить веселые песни, танцевать ирландские танцы и пить пиво. А еще дарить подарки, какие – подскажем здесь.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 марта.

17 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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День святого Патрика (St. Patrick's Day) – национальный праздник Ирландии в честь покровителя страны, который по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей.

– национальный праздник Ирландии в честь покровителя страны, который по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. День мобилизационного работника – профессиональный праздник отмечается в Украине 17 марта с 2017 года.

– профессиональный праздник отмечается в Украине 17 марта с 2017 года. День эвакуации отмечается в Америке в память об эвакуации английских войск из Бостона в 1776 году.

отмечается в Америке в память об эвакуации английских войск из Бостона в 1776 году. Праздник либералии отмечался в Италии в честь богов земледелия и плодородия Либера, Либеры и Цереры.

Какой сегодня праздник

17 марта в православной церкви чтится память преподобного Герасима, что на Иордане, мучеников Павла и Иулиании, преподобного Иакова постника, перенесение мощей благоверного князя Вячеслава Чешского, преподобного Герасима Вологодского, святителя Григория, епископа Констанции Кипрской.

В народе 17 марта отмечался день Герасима, которого также называли Грачевником, потому что к этому времени как раз прилетали грачи. По поведению птиц люди решали, когда можно сеять зерно. А еще святого просили об изгнании нечистой силы из дома.

Приметы на 17 марта

если грачи начинают устраиваться в гнезда – весна будет скорой и дружной;

если птицы беспокойные и на гнездах не сидят – еще будут холода;

Герасим грача приведет – скоро снег сойдет;

грачи раскричались – к дождю;

кто родился в день Герасима – будет трудолюбивым и хозяйственным;

в этот день не стоит совершать серьезные покупки – они будут неудачными.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 марта

1845 – англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку.

1861 – провозглашено Итальянское королевство.

1898 – опубликована неаполитанская песня "O Sole Mio!"

1917 – в Киеве образована Центральная Рада под председательством М. С. Грушевского.

1960 – в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.

1972 – в Киеве создали музей книги и книгопечатания.

1992 – на референдуме белое население ЮАР приняло новую конституцию, уравнивающую в правах белых и черных граждан страны.

1992 – Министерство юстиции Украины зарегистрировало украинское казачество.

Кто родился 17 марта

1856 – Михаил Врубель, украинский и российский художник.

1903 – Юрий Дольд-Михайлик, украинский советский писатель.

1919 – Нэт Кинг Коул, американский джазовый музыкант и певец.

1945 – Патти Бойд, английская модель, бывшая жена и муза Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона.

1948 – Уильям Гибсон, американский писатель-фантаст.

1951 – Курт Рассел, американский актер, продюсер и сценарист.

1967 – Билли Корган, лидер группы The Smashing Pumpkins.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.