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17 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

17 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 17 марта в истории

Какой сегодня праздник, 17 марта?День святого Патрика, День мобилизационного работника Украины. День святого Герасима – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

Вы готовы встретить один из самых веселых праздников весны, День святого Патрика? В этот день принято горланить веселые песни, танцевать ирландские танцы и пить пиво. А еще дарить подарки, какие – подскажем здесь.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 марта.

17 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

17 марта в православной церкви чтится память преподобного Герасима, что на Иордане, мучеников Павла и Иулиании, преподобного Иакова постника, перенесение мощей благоверного князя Вячеслава Чешского, преподобного Герасима Вологодского, святителя Григория, епископа Констанции Кипрской.

В народе 17 марта отмечался день Герасима, которого также называли Грачевником, потому что к этому времени как раз прилетали грачи. По поведению птиц люди решали, когда можно сеять зерно. А еще святого просили об изгнании нечистой силы из дома.

Приметы на 17 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 17 марта

Кто родился 17 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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