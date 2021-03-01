17 самых смешных и нелепых свадебных фотографий

Свадьба считается самым счастливым днем в жизни молодоженов. К этому торжеству готовятся на протяжении нескольких месяцев, а некоторые планируют этот день на протяжении всей своей жизни. Однако не всегда получается все так, как планировалось.
Предлагаем вам посмотреть коллекцию свадебных фэйлов, неудач и просто забавных моментов. Они однозначно поднимут вам настроение и вдохновят на самые неожиданные идеи для праздничных снимков.
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1. Один момент
2. Неповторимая реакция детей
3. Вот это высота!
4. Когда тамада попался с юморком
5. Что это?
6. Случайно уронили
7. Что-то пошло не так
8. Боевая невеста
9. Неловкий момент
10. Неудачное романтическое фото
11. За секунду до...
12. Незваный гость
13. Настоящие экстремалы
14. Остановите ее немедленно!
15. Вечная тема
16. Упс
17. Вам передают привет
Напомним, ранее невеста после свадьбы отвезла жениха в дом престарелых.
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Кроме этого, мы рассказывали, как жених и невеста сфотографировались перед свадьбой – этот снимок оказался последним в их жизни.