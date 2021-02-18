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18 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

18 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 18 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 18 февраля? День батарейки. День мученицы Агафьи – в православном календаре. Агафья Коровница – в народном календаре. Именины празднуют Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 февраля.

18 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

18 февраля в православной церкви чтится день памяти мученицы Агафьи, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мученицы Федулы и мучеников Элладия, Макария и Евагрия. Празднование Елецкой-Черниговской, Сицилийской или Дивногорской и называемой "Взыскание погибших" икон Божией Матери.

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В народе 18 февраля почитался Агафьев день. Святую Агафью считали покровительницей домашнего скота, а потому другое название дня – Коровница. В этот день особое внимание уделяли коровам: их холили, угощали, наводили порядок в хлеву, а на рога вешали куски хлеба. Люди верили, что это убережет коров от падежа.

Если год выдавался неурожайным, то обычно ко дню Агафьи заканчивалось сено, а по хлевам начинал ходить мор. Потому еще одно название дня – Голодуха.

Также святая Агафья считалась заступницей от пожара. В этот день освящали хлеб, который затем хранили в доме как оберег. Если случался пожар, этот хлеб бросали в огонь в надежде, что он пощадит и отступит. Также на Агафью поминали умерших предков.

Приметы на 18 февраля

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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