18 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 18 февраля? День батарейки. День мученицы Агафьи – в православном календаре. Агафья Коровница – в народном календаре. Именины празднуют Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 февраля.

18 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

День батарейки (Battery Day) – международный праздник отмечается в день рождения итальянского ученого Алессандро Вольта, который изобрел первый в мире гальванический элемент (Вольтов столб), ставший прообразом современных батарей.

– международный праздник отмечается в день рождения итальянского ученого Алессандро Вольта, который изобрел первый в мире гальванический элемент (Вольтов столб), ставший прообразом современных батарей. День дипломатических работников отмечается в Туркменистане с 2009 года.

отмечается в Туркменистане с 2009 года. День Независимости Республики Гамбии празднуется с 1965 года в честь обретения независимости от Британской империи.

Какой сегодня праздник

18 февраля в православной церкви чтится день памяти мученицы Агафьи, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мученицы Федулы и мучеников Элладия, Макария и Евагрия. Празднование Елецкой-Черниговской, Сицилийской или Дивногорской и называемой "Взыскание погибших" икон Божией Матери.

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В народе 18 февраля почитался Агафьев день. Святую Агафью считали покровительницей домашнего скота, а потому другое название дня – Коровница. В этот день особое внимание уделяли коровам: их холили, угощали, наводили порядок в хлеву, а на рога вешали куски хлеба. Люди верили, что это убережет коров от падежа.

Если год выдавался неурожайным, то обычно ко дню Агафьи заканчивалось сено, а по хлевам начинал ходить мор. Потому еще одно название дня – Голодуха.

Также святая Агафья считалась заступницей от пожара. В этот день освящали хлеб, который затем хранили в доме как оберег. Если случался пожар, этот хлеб бросали в огонь в надежде, что он пощадит и отступит. Также на Агафью поминали умерших предков.

Приметы на 18 февраля

на Агафью-коровницу ни в коем случае нельзя обижать коров;

корову бить – молока не пить;

корова в тепле – молоко на столе;

если на Агафью тепло – то сильных холодов уже не будет;

мороз в этот день приведет жаркое и засушливое лето.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 февраля

1911 – в Индии впервые в мире осуществлена доставка почты самолетом.

1930 – открыта девятая планета Солнечной системы Плутон американским астрономом Клайдом Томбо.

1968 – в состав группы Pink Floyd вошел Дэвид Гилмор, заменив Сида Баретта.

1979 – в пустыне Сахара выпал снег.

2014 – в Украине на Майдане Независимости в Киеве началось противостояние, в результате которого в течение 3-х дней погибли более 80 человек.

Кто родился 18 февраля

1745 — Алессандро Вольта, итальянский физик, химик, основоположник учения об электричестве, чьим именем названа единица измерения электрического напряжения – вольт.

1898 – Энцо Феррари, итальянский автопроизводитель, основатель компании Ferrari.

1921 – Василий Одрехивский, украинский скульптор.

1933 – Йоко Оно, японская и американская художница, певица, музыкант, вдова Джона Леннона.

1934 – Пако Рабан, французский модельер.

1935 – Геннадий Гладков, советский и российский композитор.

1954 – Джон Траволта, американский киноактер, танцор, певец.

1964 – Мэтт Диллон, американский киноактер и кинорежиссер.

1965 – Dr. Dre, американский рэпер и продюсер, лауреат премии "Грэмми".

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