18 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 18 марта? Всемирный день переработки. День святого Конона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай, Федор.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 марта.

18 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Всемирный день переработки – ежегодно отмечается с 2018 года под эгидой фонда Global Recycling Foundation.

– ежегодно отмечается с 2018 года под эгидой фонда Global Recycling Foundation. День Внутренних войск Республики Беларусь – профессиональный праздник отмечается с 2001 года.

– профессиональный праздник отмечается с 2001 года. День учителя празднует Сирия.

Какой сегодня праздник

18 марта в православной церкви чтится память мученика Конона Исаврийского, мученика Онисия, мученика Конона, градаря, мученицы Ираиды, мученика Евлогия, что в Палестине, мученика Евлампия, преподобного Марка, преподобного Исихия.

В народе 18 марта отмечался день Конона, которого также называли Огородником за то, что святой занимался возделыванием огородов. В этот день крестьяне обычно замачили семена овощей для последующей высадки. Также с этого времени начинали заниматься огородами, копали, удобряли грядки навозом. Чтобы уберечь огород от трех бед – мошек, червей и засухи, крестьяне выкапывали в земле три ямки, а затем зарывали их со словами: "Одна лунка для суши, другая – для мошки, третья – для червей".

Приметы на 18 марта

если на Конона погода солнечная, то летом не будет града;

после дня Конона будет еще 40 утренних морозов;

если приступить к работам на Конона, то овощи хорошо уродятся;

нельзя лениться в день Конона, нужно возделывать огород при любой погоде.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 марта

1831 — Верховный суд США постановил, что индейские племена не имеют права обращения в федеральные суды.

1848 – Венгерский сейм принял решение о ликвидации крепостного права в Закарпатской Украине.

1850 – американские бизнесмены Хенри Уэллс и Уильям Фарго основали финансовую компанию American Express.

1871 – Парижская коммуна (18 марта – 28 мая). В этот день центральный комитет Национальной гвардии опубликовал прокламацию о создании коммуны.

1892 – учрежден приз для лучшей хоккейной команды – Кубок Стэнли.

1898 – немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания.

1917 – в Киеве открылась первая украинская гимназия.

1921 – подписан Рижский мирный договор, завершивший советско-польскую войну 1919-1921 гг., по которому к Польше отошли Западная Украина и Западная Белоруссия.

1946 – в Вашингтоне свою работу начал Всемирный банк.

1965 – советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос.

2004 – рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.

Кто родился 18 марта

1844 – Николай Римский-Корсаков, русский композитор, педагог, дирижер.

1858 – Рудольф Дизель, немецкий инженер, создатель двигателя внутреннего сгорания.

1874 – Николай Бердяев, русский религиозный философ.

1929 – Федор Муравченко, украинский авиамоторостроитель, генеральный конструктор Запорожского МКБ "Прогресс".

1949 – Борис Грачевский, кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш".

1959 – Люк Бессон, французский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Основатель EuropaCorp.

1963 – Ванесса Уильямс, американская певица, актриса и модель.

1966 – Джерри Кантрелл, гитарист, вокалист и автор песен, лидер американской рок-группы Alice in Chains.

1979 – Адам Ноа Левин, американский певец, вокалист и гитарист поп-рок-группы Maroon 5.

1989 – Лили Коллинз, англо-американская актриса и фотомодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.