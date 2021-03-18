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18 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

18 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 18 марта в истории

Какой сегодня праздник, 18 марта? Всемирный день переработки. День святого Конона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай, Федор.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 марта.

18 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

18 марта в православной церкви чтится память мученика Конона Исаврийского, мученика Онисия, мученика Конона, градаря, мученицы Ираиды, мученика Евлогия, что в Палестине, мученика Евлампия, преподобного Марка, преподобного Исихия.

В народе 18 марта отмечался день Конона, которого также называли Огородником за то, что святой занимался возделыванием огородов. В этот день крестьяне обычно замачили семена овощей для последующей высадки. Также с этого времени начинали заниматься огородами, копали, удобряли грядки навозом. Чтобы уберечь огород от трех бед – мошек, червей и засухи, крестьяне выкапывали в земле три ямки, а затем зарывали их со словами: "Одна лунка для суши, другая – для мошки, третья – для червей".

Приметы на 18 марта

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