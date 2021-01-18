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18 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

18 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 января в истории

Какой сегодня праздник, 18 января? Навечерие Богоявления – в православном календаре. Крещенский сочельник – в народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 января.

18 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

18 января в православной церкви отмечается навечерие Богоявления, или Крещенский сочельник. Также чтится память священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского и мученика Феоны, волхва, преподобной Синклитикии Александрийской, пророка Михея, преподобной Аполлинарии, преподобного Фостирия.

В народе 18 января почитался Крещенский сочельник. Люди готовились к великому празднику и соблюдали пост, а потому канун Крещения Господня еще назывался Голодным вечером. На стол подавали все постное, а главным блюдом была голодная кутья, которую в отличие от щедрой готовили без масла и смальца.

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На Крещенский сочельник в последний раз проводили святочные празднества, колядования и гадания. А еще под Крещение собирали снег, который применяли для омоложения и лечения от всяких болезней, потому что он считался целебным. Такими же чудодейственными свойствами в этот период наделялась вода в водоемах и колодцах.

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Чтобы приобщиться к чуду Крещения Господня, набирали чашу с водой и в полночь внимательно наблюдали за ней. Считалось, что, когда по воде пойдет рябь, в этот момент открываются небеса и сам Господь смотрит на землю.

Приметы на 18 января

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Кто родился 18 января

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