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19 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 19 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 19 февраля? День государственного герба Украины, Всемирный день китов. День Святого Вукола – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 февраля.

19 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

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Какой сегодня праздник

19 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Вукола, епископа Смирнского, преподобного Варсонофия Великого и Иоанна, пророка, святителя Фотия, патриарха Константинопольского, мучениц Дорофеи, Кристины, Каллисты и мученика Феофила, мученицы Фаусты, мучеников Евиласия и Максима, мученика Юлиана, мучениц Марфы, Марии и брата их преподобномученика Ликариона, отрока.

В народе 19 февраля почитался Вукол Телятник. Примерно в этот период в хозяйствах начинали рождаться телята, а потому на Вукола так же, как и накануне в день Агафьи, особое внимание уделяли коровам и заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Стельным коровам давали много вкусного корма. Также хлев окуривали чабрецом и другими травами, чтобы телята росли крепкими, а молоко у коров было вкусным.

Приметы на 19 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 19 февраля

Кто родился 19 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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