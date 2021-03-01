19-летняя бывшая наркоманка спела хит Аллы Пугачевой на "Голосі країни-11"

Прошел шестой эпизод "Голосу країни-11", где выступило множество неординарных участников. Одной из них стала 19-летняя Анна Гадомич – смелая девушка, которая рассказала о своей проблеме на всю страну.

Вот уже год Анна не увлекается наркотиками, ранее девушка употребляла амфетамин. Анна – уличный музыкант, она пишет песни и выступает в разных городах Украины.

"Путь к мечте оборвался, когда в моей жизни появились наркотики. Это был амфетамин. Тогда меня затянуло в яму, где все будто повторяется, и ты не можешь выползти оттуда и думаешь, что ничего не имеет смысла. Не можешь ни есть, ни спать. Были попытки суицида", – говорит Анна.

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Девушке удалось побороть зависимость, найти свою любовь и продолжить заниматься музыкой.

"Искать эмоции нужно не в наркотиках, а в любимом деле", – говорит Анна.

К девушке повернулись Надя Дорофеева и Дима Монатик. Анна выбрала команду Монатика.

Напомним, в пятом эпизоде "Голосу країни-11" на шоу выступила неординарная ЛГБТ-активистка.