19-летняя дочь Синди Кроуфорд обнажилась для кампейна Calvin Klein

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд, которой недавно исполнилось 55 лет, Кайя Гербер снялась в рекламной кампании новой весенней коллекции бренда Calvin Klein. 19-летняя модель позировала полуобнаженной, демонстрируя нижнее белье на своей фигуре.

На одной из опубликованных фотографиях в Instastories бренда Кайя сидит топлесс, обхватив колени руками. На другом снимке она одета в белоснежный бра и держит руки над головой.

Кайя Гербер / Фото: instagram.com/kaiagerber/

Реклама

Кайя Гербер также позировала в черных трусиках-бикини и оверсайз свитшоте.

Скриншот Instagram

Для Кайи это уже не первое сотрудничество с именитым брендом. А вообще дочь Синди Кроуфорд дебютировала как модель в 10-летнем возрасте.

Ранее стало известно, что актриса Хилари Дафф в третий раз стала мамой и рожала дома.