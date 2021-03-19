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19 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 19 марта в истории

Какой сегодня праздник, 19 марта?Международный день сна. День памяти 42 мучеников в Аммории, празднование иконы Божией Матери "Благодатное небо" – в православном календаре. День святого Иосифа – у католиков. Константиновы круги – в народном календаре. Именины празднуют: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Марфа, Федор, Юлиан.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 марта.

19 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

19 марта в православной церкви чтится память мучеников 42 в Аммории: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелисена, Калиста, Васоя и других с ними, преподобномученика Конона и сына его Конона, преподобного Аркадия Кипрского. Почитается обретение честного Креста и гвоздей святой царицей Еленой в Иерусалиме. Празднуются иконы Божией Матери Ченстоховская, Шестоковская и "Благодатное небо".

Западные христиане 19 марта отмечают День святого Иосифа в память обручника Пресвятой Девы Марии.

В народе 19 марта отмечался день Константина, который также назывался Константиновы круги. Такое название появилось, потому что обычно в этот день люди обходили кругами колодцы и вытаптывали снег, чтобы туда не стекала грязная талая вода. Первый круг должен был протоптать именинник по имени Константин. Если к этому дню еще не было ласточек, люди зазывали их, чтобы они скорее принесли весну.

Приметы на 19 марта

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Кто родился 19 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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