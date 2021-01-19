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19 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 января в истории

Какой сегодня праздник, 19 января?Крещение Господне, Богоявление или Водосвятие – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Иван и Феофан.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 января.

19 января: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой сегодня праздник

19 января в православной церкви отмечается святое Богоявление, Крещение Господне. Преставление святителя Феофана, Затворника Вышенского.

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В народе 19 января так же, как и в церкви, празднуется Крещение Господне или Водосвятие. В этот день совершается обряд очищения и заканчиваются Святки. Утро Крещения начинается с церковных богослужений. Затем священники освящают воду в проруби, именуемой "иордань", погружая в нее крест. Считается, что на Крещение вода во всех водоемах и даже в водопроводе становится святой. Верующие хранят крещенскую воду на случай болезней или сглаза.

Купание в проруби на Крещение – главная традиция праздника. Самые отважные ныряют в прорубь с ледяной водой, чтобы провести обряд очищения, смыть с себя грехи.

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Приметы на 19 января

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Кто родился 19 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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