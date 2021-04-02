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2 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

2 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 2 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 2 апреля? Международный день детской книги, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. День мученицы Фотины самарянки – в православном календаре. Великая Страстная пятница – у католиков. Фотинья Колодезница – в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 2 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 апреля.

2 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

2 апреля в православной церкви чтится день памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, что в обители святого Саввы были убиты, мученицы Фотины (Светланы), самарянки, ее сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии, мучениц Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнина и мученика Севастиана, мучениц Александры, Клавдии, Евфрасия, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии, святителя Никиты, исповедника, архиепископа Аполлониадского.

У католиков в 2021 году 2 апреля отмечается Великая пятница или Страстная пятница, которая проходит на Страстной неделе и посвящена воспоминанию крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста и погребению Его тела.

В народе 2 апреля почиталась Фотинья, которую также прозвали Колодезницей, поскольку в этот период с особым почтением относились к питьевой колодезной воде, которую даже наделяли целительными свойствами. Также на Фотинью славили лен и наряжались в льняные одежды. А девушки на заборы и калитки вывешивали льняные полотенца, чтобы привлечь в дом женихов.

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