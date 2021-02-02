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2 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 2 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 2 февраля?День сурка, Всемирный день водно-болотных угодий. День святого Евфимия – в православном и народном календаре. Сретение Господне – у католиков. Именины празднуют: Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма, Семен.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 февраля.

2 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

2 февраля отмечается великий церковный праздник Сретение Господне у западных христиан, установленный в память о встрече в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.

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2 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах, преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского, мучеников Инны, Пинны и Риммы, мучеников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида.

В народе 2 февраля отмечался Ефимов день. Последний зимний месяц – это время снегопадов, вьюг и метелей. Именно такую погоду и ждали на Ефима. А еще по погоде в день Ефимия судили о том, какой будет Масленица.

Приметы на 2 февраля

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Кто родился 2 февраля

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