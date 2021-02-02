2 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 2 февраля?День сурка, Всемирный день водно-болотных угодий. День святого Евфимия – в православном и народном календаре. Сретение Господне – у католиков. Именины празднуют: Ефим, Захар, Инна, Лаврентий, Лев, Павел, Римма, Семен.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 февраля.

2 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

День сурка (Groundhog Day) – национальный праздник Америки и Канады, посвященный предсказанию погоды, который вскоре приобрел популярность во всем мире. Отмечается с 1886 года.

– национальный праздник Америки и Канады, посвященный предсказанию погоды, который вскоре приобрел популярность во всем мире. Отмечается с 1886 года. Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day) ежегодно отмечается 2 февраля в честь подписания в 1971 году Рамсарской конвенции с целью сохранения и рационального использования водно-болотных ресурсов на планете.

ежегодно отмечается 2 февраля в честь подписания в 1971 году Рамсарской конвенции с целью сохранения и рационального использования водно-болотных ресурсов на планете. День молодежи празднует Азербайджан с 1997 года.

Какой сегодня праздник

2 февраля отмечается великий церковный праздник Сретение Господне у западных христиан, установленный в память о встрече в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.

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2 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах, преподобного Евфимия Сянжемского, Вологодского, мучеников Инны, Пинны и Риммы, мучеников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида.

В народе 2 февраля отмечался Ефимов день. Последний зимний месяц – это время снегопадов, вьюг и метелей. Именно такую погоду и ждали на Ефима. А еще по погоде в день Ефимия судили о том, какой будет Масленица.

Приметы на 2 февраля

на Ефима ветры дули – шапку сдули;

если кошка пол скребет, а куры хвостами вертят – к метели;

если метель на Ефима – метель будет и на Масленицу;

солнечный день принесет с собой раннюю весну и дождливое лето;

если Ефимов день ветреный – весь год будет сырым.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 2 февраля

1886 – в США впервые официально праздновали День сурка.

1924 – основана Международная федерация лыжного спорта во время Зимних Олимпийских игр во Франции.

1932 – начала работу Женевская конференция по разоружению 1932-1935 гг.

1935 – в Америке протестирован первый детектор лжи.

1940 – состоялся дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры.

1943 – в ходе Второй мировой войны окончена Сталинградская битва капитуляцией немцев.

1944 – Волынская трагедия – этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения, совершенные УПА.

1946 – Южный Сахалин и Курильские острова вошли в состав СССР.

1970 – в Мюнхене впервые произошла операция по трансплантации нерва.

Кто родился 2 февраля

1812 – Евгений Гребенка, украинский писатель.

1883 – Михаил Гнесин, русский советский музыкальный педагог и композитор.

1901 – Яша Хейфец, российский и американский музыкант, видный скрипач XX века.

1939 – Виталий Филиппенко, советский украинский композитор.

1962 – Филипп Клодель, французский писатель и кинорежиссер.

1977 – Шакира, колумбийская певица, танцовщица, продюсер, модель.

1987 – Жерар Пике, испанский футболист, супруг певицы Шакиры.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.