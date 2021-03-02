2 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 2 марта? Международный день спички. День памяти праведной старицы Мариамны и великомученика Феодора Тирона – в православном календаре. День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 марта.

2 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Международный день спички –ежегодно 2 марта в мире отмечается необычный праздник, посвященный изделию, которое стало одной из незаменимых вещей в человеческой жизни – удобный, практичный и дешевый способ добывания огня.

–ежегодно 2 марта в мире отмечается необычный праздник, посвященный изделию, которое стало одной из незаменимых вещей в человеческой жизни – удобный, практичный и дешевый способ добывания огня. День инженера празднуется в Хорватии в честь создания первой ассоциации инженеров в 1878 году.

празднуется в Хорватии в честь создания первой ассоциации инженеров в 1878 году. День победы в битве при Адуа 1896 года – государственный праздник отмечает Эфиопия.

Какой сегодня праздник

2 марта в православной церкви чтится день памяти великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа. Обретение мощей мученика Мины Каликелада.

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В народе 2 марта отмечался день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Святому Тирону молились, чтобы найти потерявшихся людей и пропавшие вещи. А вот святую Мариамну часто называли Кикиморой, но при этом просили защиты от нечистой силы. Считалось, что если разозлить Кикимору, то она начнет вредить пряхам и ткачихам, путать пряжу и разматывать клубки.

Обычно к этому дню заканчивались зимние свадьбы. Девушки, которые так и не вышли замуж, в день Федора и Мариамны гадали на суженого. Они выходили на улицу и смотрели, кто первый встречный попадется: женщина – к скорой свадьбе.

Приметы на 2 марта

нельзя смотреть на небо вечером, потому что увиденная падающая звезда значила болезнь или даже смерть;

какая погода на Федора, таким будет лето;

если на Федора вечером играет месяц – к хорошему урожаю

дождь на Федора – также к хорошему урожаю хлеба и льна.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 марта

1933 – В Нью-Йорке прошла премьера фильма "Кинг Конг".

1949 – завершился первый беспосадочный полет самолета Lucky Lady II вокруг земного шара, который длился 94 часа.

1951 – состоялась первая игра всех звезд NBA.

1958 – английская экспедиция В. Фукса впервые пересекла Антарктиду.

1964 – группа "Битлз" начала съемки своего первого фильма A Hard Day’s Night.

1974 – на церемонии вручения Грэмми Стиви Уандер получил пять наград.

1983 – появились первые компакт-диски и CD-проигрыватели.

1993 – учреждена Академия медицинских наук Украины.

Кто родился 2 марта

1819 – Николай Сементовский, русский и украинский писатель, археолог, историк.

1938 – Вячеслав Зайцев, советский и российский модельер.

1942 – Лу Рид, американский гитарист, вокалист, лидер рок-группы The Velvet Underground.

1942 – Джон Ирвинг, американский писатель и сценарист.

1947 – Юрий Богатырев, советский актер театра и кино.

1953 – Владимир Зубицкий, украинский композитор и баянист.

1962 – Джон Бон Джови, американский певец, музыкант, актер, основатель рок-группы Bon Jovi.

1968 – Дэниел Крейг, английский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.