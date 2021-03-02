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2 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 2 марта в истории

Какой сегодня праздник, 2 марта? Международный день спички. День памяти праведной старицы Мариамны и великомученика Феодора Тирона – в православном календаре. День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 марта.

2 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

2 марта в православной церкви чтится день памяти великомученика Феодора Тирона, преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа. Обретение мощей мученика Мины Каликелада.

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В народе 2 марта отмечался день Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Святому Тирону молились, чтобы найти потерявшихся людей и пропавшие вещи. А вот святую Мариамну часто называли Кикиморой, но при этом просили защиты от нечистой силы. Считалось, что если разозлить Кикимору, то она начнет вредить пряхам и ткачихам, путать пряжу и разматывать клубки.

Обычно к этому дню заканчивались зимние свадьбы. Девушки, которые так и не вышли замуж, в день Федора и Мариамны гадали на суженого. Они выходили на улицу и смотрели, кто первый встречный попадется: женщина – к скорой свадьбе.

Приметы на 2 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 2 марта

Кто родился 2 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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