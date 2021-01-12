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20 цитат из "Секса в большом городе" — подсказки на все случаи жизни

12 января, 14:00

Дарина Алексеева

От взлетов и падений в любви до обретения настоящей дружбы – сериал помог пережить нам все

Магия героинь Кэрри Брэдшоу, Саманты Джонс, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк живет в сердцах поклонников и до сих пор. И теперь, когда спустя 17 лет создатели сериала объявили о продолжении "Секса в большом городе", самое время вспомнить, как многому мы научились у любимых героинь. От шокирующих заявлений о сексе до успехов и неудач в отношениях, а также модных трендов и табу, культовый сериал всегда показывал зрителям правдивую жизнь без розовых очков.

О мужчинах и отношениях

О красоте

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Об отношении к жизни

О дружбе и счастье

Ранее вышел трейлер спин-оффа "Молчания ягнят" – сериала "Кларисса".

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