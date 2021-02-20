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20 февраля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

20 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 20 февраля в истории

Какой сегодня день, 20 февраля? Всемирный день социальной справедливости, День Героев "Небесной сотни" в Украине. День святого Луки – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Лука, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 февраля.

20 февраля: какой сегодня день / Фото: Depositphotos

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Какой сегодня праздник

20 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Элладского, 1003 мучеников Никомидийских.

В народе 20 февраля отмечался день Луки. По ассоциации с именем святого главным блюдом дня был лук. Хозяйки старались приготовить с ним блюда, накормить семью и угостить нищих. Также в этот день поминали усопших предков. А еще день Луки считался подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев. Люди верили, что в этих лекарствах заключена большая сила.

Приметы на 20 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 20 февраля

Кто родился 20 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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