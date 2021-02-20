20 февраля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня день, 20 февраля? Всемирный день социальной справедливости, День Героев "Небесной сотни" в Украине. День святого Луки – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Лука, Петр.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 февраля.

20 февраля: какой сегодня день / Фото: Depositphotos

Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) проводится ежегодно с 2009 года под эгидой ООН в честь всемирной встречи на высшем уровне 1995 года, на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.

проводится ежегодно с 2009 года под эгидой ООН в честь всемирной встречи на высшем уровне 1995 года, на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества. День Героев "Небесной сотни" – памятный день, который отмечается в Украине 20 февраля в честь подвига участников революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни, погибших в 2014 году.

– памятный день, который отмечается в Украине 20 февраля в честь подвига участников революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни, погибших в 2014 году. Февральский День ресторана в 2021 году приходится на 20 февраля. Свой праздник рестораны отмечают раз в сезон в третью субботу февраля, мая, августа и ноября.

Если вы ищете подарок для родных и друзей, мы поможем вам с идеями, как сделать февральский праздник незабываемым.

Реклама

Какой сегодня праздник

20 февраля в православной церкви чтится день памяти преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Элладского, 1003 мучеников Никомидийских.

В народе 20 февраля отмечался день Луки. По ассоциации с именем святого главным блюдом дня был лук. Хозяйки старались приготовить с ним блюда, накормить семью и угостить нищих. Также в этот день поминали усопших предков. А еще день Луки считался подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев. Люди верили, что в этих лекарствах заключена большая сила.

Приметы на 20 февраля

на Луку готовили блюда из лука, чтобы получить силу;

в день Луки нельзя жадничать, а все отданное вернется сторицей;

полуденный ветер на Луку обещал хороший урожай яровых;

если на Луку слышали зимний гром – дурной знак, предрекавший плохой сенокос.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 февраля

1872 – в Америке открылся Метрополитен-музей, один из крупнейших в мире.

1872 – в Америке запатентован электрический лифт.

1877 – в Большом театре в Москве состоялась премьера балета Петра Чайковского "Лебединое озеро".

1940 – впервые на экранах появились мультипликационные герои Том и Джерри.

1962 – астронавт Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет, трижды облетев Землю.

1986 – выведен на орбиту базовый блок советской орбитальной станции "Мир".

2002 – в Харькове основано украинское издательство "Издательский дом Школа".

2014 – во время противостояния Евромайдана были расстреляны активисты, впоследствии названые "Небесной сотней".

Кто родился 20 февраля

1888 – Василий Барвинский, украинский композитор, пианист.

1898 – Порфирий Иванов, русский духовный учитель, создатель оздоровительной системы.

1909 – Константин Жук, украинский советский кинорежиссер.

1925 – Роберт Олтмен, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1963 – Иэн Браун, британский музыкант, лидер группы The Stone Roses.

1966 – Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса, телеведущая.

1967 – Курт Кобейн, американский рок-музыкант, лидер группы Nirvana.

1967 – Павел Мончивода, польский бас-гитарист, участник группы Scorpions.

1967 – Лили Тейлор, американская киноактриса.

1988 – Рианна, барбадосская R&B-певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.