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20 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

20 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 20 марта в истории

Какой сегодня праздник, 20 марта?День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья. Празднование иконы Божией Матери "Споручница грешных" и день святителя Павла – в православном календаре. Павел Капельник – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 марта.

20 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

20 марта в православной церкви чтится память великомученика Феодора Тирона, священномучеников, в Херсонесе епископствовших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора, преподобного Павла Препростого, святителя Павла, исповедника, епископа Прусиадского, преподобного Емилиана Италийского. Празднуется икона Божией Матери "Споручница грешных".

В народе 20 марта помимо весеннего равноденствия еще почитался Павел Капельник. Такое название день получил потому, что начиналась активная капель, с крыш свисали сосульки и текла талая вода. Люди говорили, что с Павла весна идет, хотя она была непостоянной и морозы еще возвращались. А если с крыш срывались большие пласты снега и льда, считалось, что это падали на землю тяжкие грехи. Потому в этот день молились иконе Божией Матери "Споручница грешных".

Приметы на 20 марта

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