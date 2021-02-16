20 сериалов, которые вам будет стыдно смотреть с семьей

Зрителей опросили о том, что им было бы стыдно смотреть с родственниками

Независимо от возраста, многим знакомо чувство вселенского стыда, когда во время совместного просмотра сериала с родителями или родственниками, мы видим на экране настоящее "кино для взрослых". Так что платформа OnBuy попросила 3255 телезрителей выбрать сериалы, которые, по их мнению, были самыми "неловкими" для просмотра с семьей. И к нашему удивлению, первое место занял не новый сериал "Бриджертоны", который вызвал бурные обсуждения.

1. "Нормальные люди" (83% не стали бы смотреть с родственниками)

Первое место в рейтинге занял ирландский сериал от популярного стриминг-сервиса Hulu.

Откровенная и правдивая история отношений старшеклассников Коннела и Мариан от режиссера "Комнаты" и "Фрэнка" Ленни Абрахамсона. Коннел – популярный футболист из бедной семьи, а Мариан – отличница в классе. В школе они обычно игнорируют друг друга. Но что же происходит на самом деле между ними? Сериал изобилует откровенными сценами с крупным планом, поэтому вряд ли удастся его посмотреть всей семьей без румянца на щеках.

2. "Бриджертоны" – 81%

Новый хит от Netflix получился неким сочетанием "Сплетницы" (или "Секса в большом городе") с "Аббатством Даунтон".

Начало XIX века, эпоха Регентства в Великобритании. В центре сюжета – достаточно уважаемая в обществе семья Бриджертонов. Родители решают выдать старшую дочь семейства, Дафну, замуж, но все потенциальные женихи не впечатляют девушку. После очередной неудачи, пребывая в уверенности, что она так и останется старой девой, в жизни Дафны появляется герцог Гастингс...

3. "Оранжевый — хит сезона" – 78%

Пайпер Чепмен выросла в благополучной семье, ее жизнь была успешна: жених, уютный дом, финансовая обеспеченность и большие планы. Но в один прекрасный день из-за ошибки прошлого Пайпер оказывается в женской тюрьме. Там царят жесткие нравы и дружить не принято. В довершение ко всем неприятностям, Пайпер встречает в этой тюрьме Алекс, из-за которой она и угодила за решетку. В сериале очень много сцен с наготой и необычного юмора, из-за чего многие не стали бы смотреть шоу вместе с родными.

4. "Половое воспитание" – 75%

16-летний Отис живет вместе с мамой, известным специалистом по сексологии и психологии отношений. Но вопреки ожиданиям, Отис наоборот застенчивый и неуклюжий подросток. Вскоре он понимает, что для того, чтобы просвещать старшеклассников в отношениях, ему самому необязательно заниматься сексом. И вместе со своей новой знакомой Мэйв он начинает школьный бизнес – теперь Отис консультирует одноклассников за деньги по вопросам секса и психологии отношений.

Реклама

5. "Игра престолов" – 73%

О количестве откровенных и жестоких сцен в "Игре престолов" наслышаны даже те, кто никогда не смотрел этот сериал. И неудивительно, что 73% опрошенных не советовали бы его смотреть с родными. Сериал по книгам Джорджа Мартина рассказывает о борьбе за власть над континентом Вестероса, параллельно с которой разворачивается несколько других сюжетных линий. Наряду с интригами, скандалами и шокирующими сюжетными поворотами, зрителям сериала запомнились яркие и эмоциональные откровенные сцены.

6. "Большой рот" – 72%

В центре сюжета два друга Ник и Эндрю, а также их друзья по школе, ощутившие все трудности пубертатного периода на себе. Герои попадают во множество курьезных ситуаций, причина которых – "играют гормоны". Многие зрители смогут легко узнать себя в их возрасте, однако просмотр с родителями или родными будет очень неловким.

7. "Переростки" – 70%

В жизни Уилла смена школы – вынужденная необходимость. Его родители развелись, и ему пришлось перевестись. Уилл – ботаник, и у девушек популярностью никогда не пользовался. Но в новой школе парень обзаводится друзьями, которые начинают подталкивать его на смелые и неожиданные поступки. Вместе ребята будут биться за свое место под солнцем в школе, познавать взрослую жизнь, параллельно сдавая экзамены и попадая в курьезные ситуации.

В рейтинг также вошли такие сериалы:

8. "Поза" — 69%

9. "Это грех" — 67%

10. "Молокососы" — 67%

11. "Эйфория" — 66%

12. "Тайный дневник девушки по вызову" — 64%

13. "Ты" — 62%

14. "Американская история ужасов" — 61%

15. "Дрянь" — 60%

16. "Подруги" — 58%

17. "Ненасытная" — 56%

18. "Чужестранка" — 53%

19. "Секс в большом городе" — 51%

20. "Конец ***го мира" — 50%

Ранее стало известно, что финал "Хода королевы" получил самый большой рейтинг в истории Netflix.