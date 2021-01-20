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20 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

20 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 20 января в истории

Какой сегодня праздник, 20 января? День Автономной Республики Крым и День осведомленности о пингвинах. Собор честного и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – в православном календаре. Иван-бражник – в народном календаре. Именины празднуют Афанасий, Василий, Иван.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 20 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 января.

20 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

20 января в православной церкви отмечается попразднство Богоявления, а также собор честного и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

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В народе 20 января отмечался Иван-бражник. В этот день, перед тем как сесть за стол, люди пили крещенскую воду, чтобы зарядиться энергией и здоровьем. В период с Рождества и до самой Масленицы играли свадьбы, но часто они были без согласия молодых. А потому на Ивана-бражника было принято "запивать" горе супружества без взаимной любви – и тогда в семейной жизни будет меньше слез.

Приметы на 20 января

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Кто родился 20 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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