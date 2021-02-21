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21 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 21 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 21 февраля? Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода. День святого Захара Серповидца – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 февраля.

21 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

21 февраля в православной церкви проводится неделя о мытаре и фарисее – подготовка верующих к Великому посту. Чтится день памяти великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарии Серповидца, святителя Саввы ІІ, архиепископа Сербского.

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В народе 21 февраля почитался Захар Серповидец. Люди молились святому Захарию о хорошем урожае. В этот день у крестьян была традиция доставать из чуланов серпы, осматривать, чистить, точить и сбрызгивать свяченой водой. Люди верили, что святой Захарий заметит их старания и поможет им во время жнив, добавив силы серпам.

Приметы на 21 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 21 февраля

Кто родился 21 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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