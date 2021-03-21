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21 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 21 марта в истории

Какой сегодня праздник, 21 марта? Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна. 1-е воскресенье Великого поста, Торжество Православия – в православном календаре. Вербоносица – в народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Владимир, Иван.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 марта.

21 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

21 марта в православной церкви отмечается 1-е воскресенье Великого поста, Торжество Православия. Чтится память преподобного Феофилакта, исповедника, епископа Никомидийского, апостола Ерма, священномученика Феодорита, пресвитера Антиохийского, преподобного Дометия.

В народе 21 марта отмечалась Вербоносица. Этот день был приурочен к весеннему равноденствию, которое обычно приходилось на 20 или 21 марта, а потому еще назывался Весенний солнцеворот. Считалось, что в этот период начиналась настоящая весна. Также люди чествовали вербу – в это время она уже начинала распускаться.

Приметы на 21 марта

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