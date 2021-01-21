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21 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 21 января в истории

Какой сегодня праздник, 21 января? Международный день объятий. Память святого Емилиана и преподобномученика Григория, чудотворца Печерского – в православном календаре. Емелин день – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 21 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 января.

21 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

21 января в православной церкви отмечался день памяти преподобного Георгия Хозевита и священноисповедника Емилиана исповедника, преподобной Домники Константинопольской игуменьи, преподобномученика Григория, чудотворца Печерского, преподобного Григория, затворника Печерского, священномученика Исидора пресвитера и с ним 72-х в Юрьеве Лифляндском пострадавших, преподобного Паисия Угличского, игумена, священномученика Картерия, пресвитера Кесарии Капподакийской, мученика Феофила диакона и Елладия.

В народе 21 января отмечался Емелин день или Емельян зимний. После Иванова дня, когда свою долю оплакивали несчастливые невесты, наступал черед парней заливать алкоголем нежеланную семейную жизнь, если им приходилось играть свадьбу против своего желания по воле родителей. Считалось, что тогда у молодоженов все "стерпится – слюбится".

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В Емелин день было принято приглашать в гости и угощать куму с кумом. А те, в свою очередь, приносили с собой подарки: мыло и полотенце, которые затем использовали во время купания крестников, чтобы дети росли здоровыми.

Приметы на 21 января

По народным приметам зима с Емелиного дня поворачивала на весну. И хотя еще лютовали снегопады и морозы, люди ждали скорой смены погоды. В этот день следили за направлением ветра. Если ветер дует с юга, лето будет грозовым. А вот ясный день, обещал засушливое лето.

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