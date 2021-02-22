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22 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 22 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 22 февраля? Международный день поддержки жертв преступлений. День святого Панкратия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий, Петр, Тихон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 февраля.

22 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

22 февраля в православной церкви чтится день памяти мученика Никифора из Антиохии Сирийской. Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобных Никифора и Геннадия Важозерских, священномучеников Маркелла, епископа Сикелийского, Филагрия, епископа Кипрского, и Панкратия, епископа Тавроменийского.

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В народе 22 февраля почитался день Панкратия. В этот период, в канун весны, полагалось проверять хозяйство, все ли в порядке, и чинить инвентарь, который нуждается в ремонте. Также на Панкратия крестьяне начинали плести лапти из лыка. Судя по погоде, люди говорили, что зима начинает слабеть и поворачивать на весну.

Приметы на 22 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 22 февраля

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Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

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