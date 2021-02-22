22 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 22 февраля? Международный день поддержки жертв преступлений. День святого Панкратия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий, Петр, Тихон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 февраля.

22 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Международный день поддержки жертв преступлений проводится во многих странах как памятная дата в честь принятия в 1990 году правительством Англии "Хартии жертв преступлений", с целью обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.

проводится во многих странах как памятная дата в честь принятия в 1990 году правительством Англии "Хартии жертв преступлений", с целью обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей. День работника землеустройства, геодезии и картографии Кыргызстана отмечается с 2007 года.

отмечается с 2007 года. День Единства, а также Фестиваль солнца в честь коронации Рамсеса II проводится в Египте.

в честь коронации Рамсеса II проводится в Египте. День матери празднует Индия.

празднует Индия. День рождения Джорджа Вашингтона – национальный праздник США в честь "отца-основателя" страны, отмечается с 1778 года.

– национальный праздник США в честь "отца-основателя" страны, отмечается с 1778 года. День кошки – неофициальный праздник проводится в Японии

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Какой сегодня праздник

22 февраля в православной церкви чтится день памяти мученика Никифора из Антиохии Сирийской. Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобных Никифора и Геннадия Важозерских, священномучеников Маркелла, епископа Сикелийского, Филагрия, епископа Кипрского, и Панкратия, епископа Тавроменийского.

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В народе 22 февраля почитался день Панкратия. В этот период, в канун весны, полагалось проверять хозяйство, все ли в порядке, и чинить инвентарь, который нуждается в ремонте. Также на Панкратия крестьяне начинали плести лапти из лыка. Судя по погоде, люди говорили, что зима начинает слабеть и поворачивать на весну.

Приметы на 22 февраля

на Панкратия ночь темна – убегает прочь зима;

чем холодней последняя февральская неделя, тем теплее будет месяц март;

в этот день нельзя причинять никому зло и даже убивать домашних насекомых.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 февраля

1632 – Галилео Галилей опубликовал работу "Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой", которая повлияла на развитие астрономии.

1946 – американский микробиолог Зельман Ваксман открыл антибиотик стрептомицин.

1966 – в СССР запущен спутник "Космос-110" с собаками Ветерком и Угольком на борту.

1990 – английское правительство опубликовало "Хартию жертв преступлений".

2000 – в Украине отменено положение о смертной казни.

2014 – 4-й президент Украины Виктор Янукович Верховной Радой объявлен самоустранившимся и лишен статуса президента.

2015 – теракт во время "Марша достоинства" в Харькове.

Кто родился 22 февраля

1732 – Джордж Вашингтон, американский военный и государственный деятель, первый президент США.

1788 – Артур Шопенгауэр, немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма.

1806 – Лев Боровиковский, украинский поэт, баснописец, реформатор системы стихосложения.

1817 – Нильс Гаде, органист, скрипач, крупнейший датский композитор XIX века.

1819 – Джеймс Расселл Лоуэлл, американский поэт, эссеист, педагог.

1857 – Генрих Герц, немецкий физик, один из основоположников электродинамики.

1918 – Роберт Уодлоу, американец, самый высокий человек в истории, согласно Книге рекордов Гиннесса.

1944 – Джонатан Демми, американский кинорежиссер.

1974 – Джеймс Блант, британский певец, музыкант.

1975 – Дрю Бэрримор, американская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.