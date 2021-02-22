22 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 22 февраля? Международный день поддержки жертв преступлений. День святого Панкратия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий, Петр, Тихон.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 февраля.
- Международный день поддержки жертв преступлений проводится во многих странах как памятная дата в честь принятия в 1990 году правительством Англии "Хартии жертв преступлений", с целью обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.
- День работника землеустройства, геодезии и картографии Кыргызстана отмечается с 2007 года.
- День Единства, а также Фестиваль солнца в честь коронации Рамсеса II проводится в Египте.
- День матери празднует Индия.
- День рождения Джорджа Вашингтона – национальный праздник США в честь "отца-основателя" страны, отмечается с 1778 года.
- День кошки – неофициальный праздник проводится в Японии
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Какой сегодня праздник
22 февраля в православной церкви чтится день памяти мученика Никифора из Антиохии Сирийской. Обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского, преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобных Никифора и Геннадия Важозерских, священномучеников Маркелла, епископа Сикелийского, Филагрия, епископа Кипрского, и Панкратия, епископа Тавроменийского.
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В народе 22 февраля почитался день Панкратия. В этот период, в канун весны, полагалось проверять хозяйство, все ли в порядке, и чинить инвентарь, который нуждается в ремонте. Также на Панкратия крестьяне начинали плести лапти из лыка. Судя по погоде, люди говорили, что зима начинает слабеть и поворачивать на весну.
Приметы на 22 февраля
- на Панкратия ночь темна – убегает прочь зима;
- чем холодней последняя февральская неделя, тем теплее будет месяц март;
- в этот день нельзя причинять никому зло и даже убивать домашних насекомых.
Интересные и важные события в Украине и мире 22 февраля
- 1632 – Галилео Галилей опубликовал работу "Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой", которая повлияла на развитие астрономии.
- 1946 – американский микробиолог Зельман Ваксман открыл антибиотик стрептомицин.
- 1966 – в СССР запущен спутник "Космос-110" с собаками Ветерком и Угольком на борту.
- 1990 – английское правительство опубликовало "Хартию жертв преступлений".
- 2000 – в Украине отменено положение о смертной казни.
- 2014 – 4-й президент Украины Виктор Янукович Верховной Радой объявлен самоустранившимся и лишен статуса президента.
- 2015 – теракт во время "Марша достоинства" в Харькове.
Кто родился 22 февраля
- 1732 – Джордж Вашингтон, американский военный и государственный деятель, первый президент США.
- 1788 – Артур Шопенгауэр, немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма.
- 1806 – Лев Боровиковский, украинский поэт, баснописец, реформатор системы стихосложения.
- 1817 – Нильс Гаде, органист, скрипач, крупнейший датский композитор XIX века.
- 1819 – Джеймс Расселл Лоуэлл, американский поэт, эссеист, педагог.
- 1857 – Генрих Герц, немецкий физик, один из основоположников электродинамики.
- 1918 – Роберт Уодлоу, американец, самый высокий человек в истории, согласно Книге рекордов Гиннесса.
- 1944 – Джонатан Демми, американский кинорежиссер.
- 1974 – Джеймс Блант, британский певец, музыкант.
- 1975 – Дрю Бэрримор, американская актриса.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.
Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.
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