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22 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 22 марта в истории

Какой сегодня праздник, 22 марта? Всемирный день водных ресурсов, День таксиста. 40 святых и 2-я неделя Великого поста – в православном календаре. Сороки – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 марта.

22 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

22 марта в православной церкви начинается 2-я неделя Великого поста. Отмечается день 40 мучеников, в Севастийском озере мучившиеся: Кирион (Кирий), Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик (Евник), Валент (Уал), Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанеий, Илиан, Сисиний, Аггий, Афтий, Флавий, Акакий, Екдикий (Екдит), Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий. Также чтится день памяти мученика Урпасиана, святого Кесария, брата святителя Григория Богослова, праведного Тарасия.

В народе 22 марта отмечался день Сороки, который также назывался Сорок Сороков. Это был второй день встречи весны после Сретения. По народным наблюдениям, в этот день прилетали жаворонки – предвестники весны. А хозяйки пекли 40 булочек в виде птиц, которых раздавали детям зазывать весенних птиц. Также выпечку крошили и разбрасывали по земле, чтобы привлечь птиц.

Приметы на 22 марта

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