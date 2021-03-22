22 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 22 марта? Всемирный день водных ресурсов, День таксиста. 40 святых и 2-я неделя Великого поста – в православном календаре. Сороки – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 марта.

22 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Всемирный день водных ресурсов или Всемирный день воды (World Water Day) отмечается 22 марта ежегодно с 1993 года по инициативе ООН с целью охраны окружающей среды, сохранения ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом, решения вопросов снабжения людей питьевой водой.

отмечается 22 марта ежегодно с 1993 года по инициативе ООН с целью охраны окружающей среды, сохранения ресурсов пресной воды и водных ресурсов в целом, решения вопросов снабжения людей питьевой водой. Международный день Балтийского моря – еще один экологический праздник, посвященный защите морской среды этого огромного водного бассейна, установленный 1986 году на заседании Хельсинкской комиссии.

– еще один экологический праздник, посвященный защите морской среды этого огромного водного бассейна, установленный 1986 году на заседании Хельсинкской комиссии. Международный день таксиста – профессиональный праздник, установленный в честь появления в 1907 году на улицах Лондона первых автомобилей, оснащенных специальными счетчиками – таксиметрами, от названия которых произошло слово "такси".

– профессиональный праздник, установленный в честь появления в 1907 году на улицах Лондона первых автомобилей, оснащенных специальными счетчиками – таксиметрами, от названия которых произошло слово "такси". День эмансипации отмечает Пуэрто-Рико в честь отмены рабства в 1873 году.

Какой сегодня праздник

22 марта в православной церкви начинается 2-я неделя Великого поста. Отмечается день 40 мучеников, в Севастийском озере мучившиеся: Кирион (Кирий), Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик (Евник), Валент (Уал), Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанеий, Илиан, Сисиний, Аггий, Афтий, Флавий, Акакий, Екдикий (Екдит), Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий. Также чтится день памяти мученика Урпасиана, святого Кесария, брата святителя Григория Богослова, праведного Тарасия.

В народе 22 марта отмечался день Сороки, который также назывался Сорок Сороков. Это был второй день встречи весны после Сретения. По народным наблюдениям, в этот день прилетали жаворонки – предвестники весны. А хозяйки пекли 40 булочек в виде птиц, которых раздавали детям зазывать весенних птиц. Также выпечку крошили и разбрасывали по земле, чтобы привлечь птиц.

Приметы на 22 марта

на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается;

на Сороки из-за моря прилетали 40 разных птиц;

если на Сороки тепло, то оно продержится в течение 40 дней;

теплый ветер в этот день принесет дождливое лето;

мороз на Сорок сороков – к хорошему урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 марта

1633 – Галилео Галилей отрекся от своих научных изысканий на том же самом месте, где Джордано Бруно получил свой смертный приговор.

1654 – в Москву прибыло посольство Богдана Хмельницкого на переговоры, которые завершились подписанием Переяславского договора.

1675 – король Англии Карл II основал Королевскую обсерваторию в Гринвиче.

1772 – в Англии рабство объявлено вне закона.

1874 – в Америке впервые в мире проведена игра в большой теннис.

1888 – в Лондоне образована Английская футбольная лига.

1895 – в Париже состоялась первая в истории публичная демонстрация кинофильма братьев Люмьер "Выход рабочих с фабрики".

1904 – в лондонской газете "Иллюстрейтед Миррор" впервые в мире опубликована цветная фотография.

1943 – в ходе Второй мировой войны фашистские захватчики уничтожили белорусскую деревню Хатынь.

1963 – The Beatles выпустили в Англии свой первый долгоиграющий альбом Please Please Me.

1989 – прошел испытательный полет советского самолета Ан-225 "Мрия", который установил 109 мировых рекордов.

Кто родился 22 марта

1842 – Николай Лысенко, украинский композитор, фольклорист, основоположник украинской национальной композиторской школы.

1895 – Георгий Тасин, украинский советский кинорежиссер, сценарист.

1895 – Леонид Утесов, певец, актер, руководитель оркестра, первый народный артист СССР из артистов эстрады.

1913 – Мария Капнист, советская и украинская актриса театра и кино.

1943 – Джордж Бенсон, американский джазовый гитарист, певец, автор песен.

1948 – Эндрю Ллойд-Уэббер, английский композитор, создатель рок-опер.

1976 – Риз Уизерспун, американская актриса, продюсер.

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