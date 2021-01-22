Версія українською
$ 28,26
34,37

22 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 22 января в истории

Какой сегодня праздник, 22 января? День Соборности Украины и День принятия Четвертого универсала в Украине. День святителя Филиппа – в православном и народном календаре. Именины празднуют Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп.

Читайте также: В Киеве проведут флешмоб ко Дню соборности Украины

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 22 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 января.

22 января: какой сегодня праздник / Фото: Игорь Рец, Сегодня

Реклама

Какой сегодня праздник

22 января в православной церкви чтится день памяти мученика Полиевкта, пророка Самея, святителя Петра, епископа Севастии Армянской, преподобного Евстратия чудотворца, святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.

В народе 22 января отмечался Филиппов день. После Святок наступало время хозяйственных забот, которые успевали накопиться за праздники. В этот день люди старались привести в порядок свои жилища и подсобные помещения, затевали уборку и стирку, а также устраивали банный день.

Приметы на 22 января

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 22 января

Кто родился 22 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

День объятий-2021: самые прикольные поздравления, картинки, открытки и стихи В Киеве проведут флешмоб ко Дню соборности Украины Китайский Новый год-2021: дата, история и традиции праздника В Украине хотят отменить перенос рабочих дней: что придумали в Раде Выходные дни и праздники в феврале 2021 года в Украине
праздники приметы День Соборности этот день в истории

Реклама

Новости партнеров

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Какая погода ждет Украину в феврале. Синоптики дали прогноз
Екатерина Кухар вместе с семьей покинула Украину