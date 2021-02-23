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23 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

23 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 23 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 23 февраля? День защитника Отечества – в постсоветских странах. День памяти преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, священномученика Харалампия – в православном календаре. Прохор Весновей – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Марк, Петр, Порфирий, Прохор, Семен.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 февраля.

23 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Если вы ищете подарок для родных и друзей, мы поможем вам с идеями, как сделать февральский праздник незабываемым.

Какой сегодня праздник

23 февраля в православной церкви чтится день памяти священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия и Вантоса и трех мучениц, благоверной княгини Анны Новгородской, преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Лонгина Коряжемского, мучениц дев Енафы, Валентины и Павлы. Празднование иконы Божией Матери "Огневидная".

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В народе 23 февраля почитался Прохор Весновей и день Харлампия. Свое название праздник получил за то, что в этот период явно ощущался поворот на весну, хотя зима еще спешила отступать, проявляясь февральскими морозами и метелью.

Приметы на 23 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 23 февраля

Кто родился 23 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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