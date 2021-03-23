23 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 23 марта? Всемирный день метеорологии. День памяти Коринфских мучеников и мучениц – в православном календаре. День Василисы – в народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 23 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 марта.

23 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Всемирный день метеорологии (World Meteorological Day) проводится по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН в честь вступления в силу в 1950 году Конвенции Всемирной метеорологической организации ВМО, в которой было провозглашено образование Организации.

проводится по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН в честь вступления в силу в 1950 году Конвенции Всемирной метеорологической организации ВМО, в которой было провозглашено образование Организации. Международный день ОК – считается, что именно в этот день в 1839 году впервые в газете "Бостонское утро" было напечатано выражение "о'кей".

– считается, что именно в этот день в 1839 году впервые в газете "Бостонское утро" было напечатано выражение "о'кей". День освобождения Южной Африки – национальный праздник в честь годовщины битвы за город Куито Куанавале в 1988 году.

– национальный праздник в честь годовщины битвы за город Куито Куанавале в 1988 году. День моря отмечается в Боливии.

Какой сегодня праздник

23 марта в православной церкви чтится день памяти мучеников Кодрата и с ним Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия (другого), Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида и мучениц Хариесы, Нунехии, Василисы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и многих других, мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и других, преподобной Анастасии.

В народе 23 марта почиталась Василиса – вешней воды указательница. Традиционно в этот день у крестьян были весенние заботы. Люди отводили воду от своих жилищ, чтобы она не затопила погреба и подвалы. Для этого выходили во двор и рыли каналы. А рыбаки на Василису ловили в реке плотву.

Приметы на 23 марта

синие облака в небе – к теплой погоде и дождю;

туманный день принесет хороший урожай льна;

а вот сильные ветра обещали голодный год;

также на Василису ждали первые грозы;

в этот день нежелательно заниматься рукоделием, зато нужно сделать уборку, чтобы привлечь в дом удачу.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 марта

1841 – в Лондоне Ричард Биэрд открыл первое в Европе фотоателье.

1876 – русский инженер Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.

1918 – Украинская Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства.

1928 – Каменец-Подольская крепость стала историко-культурным заповедником.

1944 – основан Киевский ботанический сад Академии наук УССР.

2001 – была затоплена советская космическая орбитальная станция "Мир" в южной части Тихого океана.

Кто родился 23 марта

1904 – Джоан Кроуфорд, американская киноактриса.

1910 – Акира Куросава, японский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

1957 – Аманда Пламмер, американская актриса.

1964 – Хоуп Дэвис, американская актриса кино и телевидения.

1965 – Сара Бакстон, американская актриса кино и телевидения.

1966 – Марин Хинкль, американская актриса кино и телевидения.

1971 – Карен Макдугал, американская фотомодель, актриса кино и телевидения.

1973 – Радмила Щеголева, украинская и российская актриса театра и кино, телеведущая.

1976 – Мишель Монаган, американская актриса.

1976 – Кери Расселл, американская актриса и танцовщица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.