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23 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

23 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 23 марта в истории

Какой сегодня праздник, 23 марта? Всемирный день метеорологии. День памяти Коринфских мучеников и мучениц – в православном календаре. День Василисы – в народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 23 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 марта.

23 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

23 марта в православной церкви чтится день памяти мучеников Кодрата и с ним Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия (другого), Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида и мучениц Хариесы, Нунехии, Василисы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и многих других, мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и других, преподобной Анастасии.

В народе 23 марта почиталась Василиса – вешней воды указательница. Традиционно в этот день у крестьян были весенние заботы. Люди отводили воду от своих жилищ, чтобы она не затопила погреба и подвалы. Для этого выходили во двор и рыли каналы. А рыбаки на Василису ловили в реке плотву.

Приметы на 23 марта

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Кто родился 23 марта

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