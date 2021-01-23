23 января: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня день, 23 января? В Украине объявлен день траура по погибшим от пожара, случившегося в харьковском доме престарелых 21 января. День памяти святителя Григория Нисского – в православном календаре. Григорий-летоуказатель – в народном календаре. Именины празднуют Анатолий, Антип, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 января.

23 января: какой сегодня день / Фото: Pexels

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День почерка или День ручного письма (National Handwriting Day) ежегодно отмечается в мире 23 января, в день рождения американского государственного деятеля Джона Хэнкока, который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости.

ежегодно отмечается в мире 23 января, в день рождения американского государственного деятеля Джона Хэнкока, который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости. Всемирный день свободы отмечается на Тайване, в Китайской Республике и в Южной Корее.

Какой сегодня день

23 января в православной церкви чтится день памяти святителя Григория Нисского, епископа Нисского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского, святителя Феофана, Затворника Вышенского, преподобного Маркиана Константинопольского, пресвитера, преподобного Павла Комельского Обнорского, преподобного Макария, блаженной Феозвы, диаконисы, сестры святителя Григория Нисского.

В народе 23 января почитался Григорий, которого также называли летоуказателем. Дело в том, что по погоде этого дня судили о том, каким будет лето – засушливым или же дождливым.

Приметы на 23 января

если в день Григория на стога опустился иней, то лето будет сырым и холодным;

южный ветер на Григория – к грозовому лету;

если деревья стоят в инее – летом небо будет синее;

Григорьев день долгим инеем рясен – летом молодая рожь зацветет под самый дождь.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 23 января

1793 – состоялся второй раздел Речи Посполитой между Российской империей и Пруссией.

1895 – впервые на берег Антарктиды сошли люди – капитан и пассажир норвежского судна "Антарктик".

1960 – Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 м.

Кто родился 23 января

1737 – Джон Хэнкок, лидер Американской революции, первый губернатор штата Массачусетс.

1783 – Стендаль, французский писатель, один из основоположников психологического романа.

1832 – Эдуар Мане, французский художник, один из основоположников импрессионизма.

1883 – Михаил Донец, украинский певец.

1891 – Павел Тычина, украинский советский поэт, переводчик, общественный и государственный деятель.

1929 – Филарет, патриарх Киевский и всея Руси-Украины (УПЦ КП).

1950 – Ричард Дин Андерсон, американский актер и продюсер.

1974 – Тиффани Тиссен, американская актриса кино и телевидения, продюсер и режиссер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.