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23 января: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

23 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 23 января в истории

Какой сегодня день, 23 января? В Украине объявлен день траура по погибшим от пожара, случившегося в харьковском доме престарелых 21 января. День памяти святителя Григория Нисского – в православном календаре. Григорий-летоуказатель – в народном календаре. Именины празднуют Анатолий, Антип, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 23 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 января.

23 января: какой сегодня день / Фото: Pexels

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Какой сегодня день

23 января в православной церкви чтится день памяти святителя Григория Нисского, епископа Нисского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского, святителя Феофана, Затворника Вышенского, преподобного Маркиана Константинопольского, пресвитера, преподобного Павла Комельского Обнорского, преподобного Макария, блаженной Феозвы, диаконисы, сестры святителя Григория Нисского.

В народе 23 января почитался Григорий, которого также называли летоуказателем. Дело в том, что по погоде этого дня судили о том, каким будет лето – засушливым или же дождливым.

Приметы на 23 января

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 23 января

Кто родился 23 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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