24 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 24 февраля? Всемирный день информационной архитектуры. День памяти священномученика Власия – в православном календаре. Власьев день – в народном календаре. Именины празднуют: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 февраля.

24 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Всемирный день информационной архитектуры (World IA Day) отмечается с 2012 года при поддержке Института Информационной Архитектуры.

отмечается с 2012 года при поддержке Института Информационной Архитектуры. День независимости – государственный праздник отмечается в Эстонии в честь принятия в 1918 году Декларации о независимости страны.

– государственный праздник отмечается в Эстонии в честь принятия в 1918 году Декларации о независимости страны. День флага празднуется в Мексике с 1937 года.

празднуется в Мексике с 1937 года. День инженера отмечает Иран в честь дня рождения персидского математика, астронома и механика Насера ад-Дина Абу Джафара Мохаммада ибн Мохаммада Туси, родившегося в 1201 году.

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Какой сегодня праздник

24 февраля в православной церкви чтится день памяти священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода, в крещении Гавриила, Псковского, преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского, праведной Феодоры, царицы Греческой, что возобновила почитания святых икон.

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В народе 24 февраля отмечался Власьев день. Святого Власия считали покровителем домашних животных, а потому еще одно название сегодняшнего дня – Коровий праздник. Крестьяне на Власия старались и сами не работать, и дать отдых домашнему скоту. Коров, коз, овец, лошадей и других животных в этот день угощали и холили, а также совершали ритуалы, чтобы уберечь от падежа и сглаза. К примеру, в церкви освящали хлеб, который затем скармливали скоту. К святому Власию обращались с молитвой о здоровье для скота и хорошем приплоде. В день Власия также начинались базары, когда можно было выгодно продать или купить корову.

Приметы на 24 февраля

морозы в день Власия – последние за эту зиму;

пришел Влас – скоро будет весна у нас;

в этот день не стоит заниматься тяжелой работой;

на Власия ни в коем случае нельзя обижать домашних животных.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 февраля

1919 – правительства Украины и Польши подписали соглашение о перемирии.

1938 – компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щетку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.

1942 – первый выход в радиоэфир радиостанции "Голос Америки".

1985 – состоялись последние выборы в Верховные Советы союзных и автономных республик, а также в местные Советы народных депутатов.

Кто родился 24 февраля

1863 – Порфирий Молчанов, украинский и советский композитор, педагог.

1917 – Татьяна Яблонская, украинская советская художница.

1930 – Григорий Чапкис, советский и украинский танцор и хореограф.

1932 – Мишель Легран, французский композитор, пианист, дирижер.

1955 – Стив Джобс, американский инженер, предприниматель, сооснователь и первый генеральный директор корпорации Apple.

1959 – Владимир Горянский, советский и украинский актер театра, кино и телевидения, телеведущий.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.