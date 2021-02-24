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24 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

24 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 24 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 24 февраля? Всемирный день информационной архитектуры. День памяти священномученика Власия – в православном календаре. Власьев день – в народном календаре. Именины празднуют: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 февраля.

24 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

24 февраля в православной церкви чтится день памяти священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода, в крещении Гавриила, Псковского, преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского, праведной Феодоры, царицы Греческой, что возобновила почитания святых икон.

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В народе 24 февраля отмечался Власьев день. Святого Власия считали покровителем домашних животных, а потому еще одно название сегодняшнего дня – Коровий праздник. Крестьяне на Власия старались и сами не работать, и дать отдых домашнему скоту. Коров, коз, овец, лошадей и других животных в этот день угощали и холили, а также совершали ритуалы, чтобы уберечь от падежа и сглаза. К примеру, в церкви освящали хлеб, который затем скармливали скоту. К святому Власию обращались с молитвой о здоровье для скота и хорошем приплоде. В день Власия также начинались базары, когда можно было выгодно продать или купить корову.

Приметы на 24 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 24 февраля

Кто родился 24 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

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