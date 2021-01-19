24-летний сын знаменитой супермодели умер от передозировки наркотиками

Парень был моделью, как и его знаменитая мать

24-летний сын знаменитой американской модели Стефани Сеймур умер от передозировки наркотиками, сообщает New Yourk Times со ссылкой на его семью.

Родные Гарри не стали скрывать его причину смерти.

"Нам всегда будет грустно, что его жизнь оборвалась из-за этой разрушительной болезни. Он многого добился за свои 24 года, но у нас никогда не будет шанса увидеть, сколько еще Гарри мог бы сделать", – говорится в заявлении его семьи.

Сообщается, что Гарри несколько лет боролся с наркозависимостью.

Стефани Сеймур с сыном Гарри / Фото: Getty Images Реклама

Гарри, как и его мама, был моделью. Участвовал в рекламных кампаниях итальянских Vogue и Balmain. Ранее выпускал линию макияжа унисекс со своим братом для бренда MAC, а в подростковом возрасте писал статьи для журнала Interview, которым владел его отец Питер.

Стефани Сеймур – знаменитая модель, которая сотрудничала со многими брендами. Среди них: Calvin Klein, Chanel, L'Oréal, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Versace, Yves Saint Laurent и многие другие. Она также была одним из Ангелов Victoria’s Secret в 90-х. У Сеймур осталось еще двое детей – 27-летний сын Питер и 16-летняя дочь Маргарет.

Ранее мы сообщали, что умер один из создателей "Игры престолов" Линь Ци. Мы также писали, что скончалась легендарная супермодель Стелла Теннант.