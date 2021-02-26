24-летняя девушка потратила четыре миллиона гривен субсидии на шопинг

24-летняя Жасмин Джонни Клифтон из США спустила на шопинг 149 тысяч долларов (4,1 млн грн), полученных от государства в качестве субсидии. Девушка утверждала, что в связи с пандемией коронавируса она "понесла значительный ущерб" и нуждалась в финансовой помощи. Об этом сообщает как доказать государству, что имеешь право на субсидию.
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