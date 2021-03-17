Удалившая гланды порнозвезда из "Холостяка" сделала откровенное признание

24-летняя Анастасия из шоу "Холостяк-11", которая ранее работала в порноиндустрии под колоритным псевдонимом Адель Асанти, сделала откровенное признание. Девушка опубликовала свежий пост на своей страничке в Instagram, в котором рассказала о том, что считает залогом крепких отношений.
"Я всегда выбираю открытость и честность, так как считаю, что это залог крепких и счастливых отношений", – написала Анастасия под видео, на котором разговаривает с Холостяком – Михаилом Заливако.
По словам участницы, деньги у нее есть, а пиар – не нужен, ведь ее "все знают".
"Хочу построить отношения. Что еще? Боюсь остаться одна. Хочу семьи, детей. Мне уже пора строить отношения", – откровенно призналась девушка.
К слову, во втором выпуске шоу Анастасия раскрыла свое прошлое. У нее было тяжелое детство: отец ушел из семьи в то время, когда ее мать была беременна вторым ребенком. Девушка начала работать с 13 лет. В 18 лет попала в порноиндустрию: ради орального секса ей даже пришлось удалить гланды.
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На данный момент она больше не занимается съемками в фильмах для взрослых. Учится на сексолога.
"Не пью, не курю, не гуляю, сижу дома и хожу в спортивный зал", – утверждает девушка.
Напомним, ранее экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк.
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