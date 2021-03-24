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24 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

24 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 24 марта в истории

Какой сегодня праздник, 24 марта? Всемирный день борьбы против туберкулеза, День фтизиатра в Украине, Международный день борьбы с депрессией . Ефимов день – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Василий, Георгий, Ефим, Иван.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 24 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 марта.

24 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

24 марта в православной церкви чтится день памяти святителя Софрония, патриарха Иерусалимского, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, священномученика Пиония, пресвитера Смирнского и других с ним, святителя Софрония, епископа Врачанского. Перенесение мощей мученика Епимаха.

В народе 24 марта почитался Ефимов день. Святого Евфимия почитали как целителя от зубной боли и других хворей. Считалось, что в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают перелетные птицы и начинает куковать кукушка, с которой было связано множество примет.

Приметы на 24 марта

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Кто родился 24 марта

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