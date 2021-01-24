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24 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

24 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 24 января в истории

Какой сегодня праздник, 24 января? Международный день образования, День внешней разведки Украины. День памяти преподобного Феодосия Великого, Елецкой иконы Божией Матери – в православном календаре. Федосеев день – в народном календаре. Именины празднуют: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор, Феодосий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 января.

24 января: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

24 января в православной церкви чтится день памяти преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника, Михаила Клопского, Новгородского, преподобного Феодосия Антиохийского. Проводится празднование Елецкой иконы Божией Матери.

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В народе 24 января почитался Федосеев день. В этот день часто бывали сильные морозы. Из-за этих холодов опасались беды. Люди верили, что это нечистая сила колдует морозы, потому что ее во время Святок выгнали из домов.

Приметы на 24 января

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 24 января

Кто родился 24 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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