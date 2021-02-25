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25 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 25 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 25 февраля?150-летний юбилей Леси Украинки. Празднование Иверской иконы Божией Матери – в православном календаре. Алексей Рыбный – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Антон, Евгений, Мария.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 февраля.

25 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

25 февраля в православной церкви проводится празднование чудотворной Иверской иконы Божией Матери. Также чтится память святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского, святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца, святителя Мелетия, архиепископа Харьковского, преподобной Марии, называемой Марином, и отца ее Евгения, святителя Антония, патриарха Константинопольского.

В народе 25 февраля почитались святые Мелетий и Алексий. В конце февраля обычно уже начинали таять снега, и люди подметили, что в это время хорошо клюет рыба. А потому день имеет и другое название – Алексей Рыбный. На стол старались подать рыбные блюда. Еще в день Алексея крестьяне выносили посевные семена на мороз, чтобы они дали лучший урожай. Точно также поступали со льном и пряжей. Считалось, что промороженные нитки будут белее и ровнее.

Приметы на 25 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 25 февраля

Кто родился 25 февраля

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