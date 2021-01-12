25 гениальных реклам, создателям которых нужно выписать премию (фото)

Многие ненавидят рекламу. Это вполне нормально и неудивительно, потому что реклама в самых разных видах и формах окружает нас практически везде.
Как правило, она однообразна и неинтересна – слишком яркая, навязчивая, со скучными слоганами и однотипным визуальным решением. Но бывают весьма интересные и даже (не побоимся этого слова) гениальные идеи.
Итак, в нашей сегодняшней подборке 25 самых креативных наружных реклам, которые привлекут внимание любого потенциального покупателя.
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1. Реклама к 50-летию Мичиганского государственного университета
2. Рекламный щит военно-морского музея
3. 3D-ножницы (реклама фильма)
4. "Фантастические твари и где их искать"
5. Рекламный щит государственного долга в США
6. Визуальные иллюзии
7. Реклама пылесоса
8. Шоколадный рекламный щит в Мумбае
9. Препарат от головной боли
10. Рекламный щит мультфильма "Фердинанда" (3D)
11. Реклама триммера для носа
12. Рекламный щит в Хьюстоне
13. Реклама авто
14. Афиша фильма о крушении космического корабля
15. "Звездные войны"
16. Реклама косметического средства
17. "Смотрите, я могу нарисовать небо"
18. Реклама ножей
19. Рекламный щит для iPod
20. Креативная реклама закусочной
Напомним, ранее в официальном Instagram-аккаунте французского косметического бренда Nars появилось короткое рекламное видео, которое вызвало споры у пользователей Сети.
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