Версія українською
$ 27,87
32,94

25 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 25 марта в истории

Какой сегодня праздник, 25 марта? День службы безопасности Украины. Феофанов день – в православном и народном календаре. Благовещение Пресвятой Богородицы – у западных христиан. Именины празднуют: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 25 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 марта.

25 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Реклама

Какой сегодня праздник

25 марта в православной церкви чтится день памяти преподобного Феофана, исповедника, Сигрианского, праведного Финееса, святителя Григория Двоеслова, папы Римского, преподобного Симеона Нового Богослова. Празднование Лиддской нерукотворной (в Лидде на столбе) иконы Божией Матери.

25 марта католическая церковь отмечает светлый праздник Благовещение Девы Марии, в честь возвещения архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Спасителя.

В народе 25 марта почитался Феофанов день. Люди верили, что святой Феофан имел дар чудотворения, а потому ему молились об исцелении от болезней и изгнании нечистой силы. В этот день с самого утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снег и оттаивает почва. С особым почтением на Феофана относились к главным помощникам крестьян – лошадям. В этот день коней поили с серебра, чтобы защитить от болезней и сглаза, для чего бросали в воду серебряную монету или кольцо.

Приметы на 25 марта

Интересные и важные события в Украине и мире 25 марта

Кто родился 25 марта

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Песах-2021: когда отмечается еврейская Пасха Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине Церковные праздники и посты в марте 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день Когда Пасха-2021 в Украине: узнайте дату главного церковного праздника Именины в марте-2021: кто и когда отмечает день ангела
праздники приметы этот день в истории

Реклама

Новости партнеров

Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Почему олигархи "кинули" Януковича: Добкин всё рассказал