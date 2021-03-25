25 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 25 марта? День службы безопасности Украины. Феофанов день – в православном и народном календаре. Благовещение Пресвятой Богородицы – у западных христиан. Именины празднуют: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Феофан.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 25 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 марта.

25 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли (International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade) отмечается ежегодно 25 марта, начиная с 2007 года под эгидой ООН с целью донесения до общества информации об опасности, которую несут расовые предрассудки, а также сохранения и передачи будущим поколениям памяти о недопустимости торговли людьми и рабства.

отмечается ежегодно 25 марта, начиная с 2007 года под эгидой ООН с целью донесения до общества информации об опасности, которую несут расовые предрассудки, а также сохранения и передачи будущим поколениям памяти о недопустимости торговли людьми и рабства. Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести (International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members) проводится под эгидой ООН в годовщину похищения журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций и помогал палестинским беженцам.

проводится под эгидой ООН в годовщину похищения журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций и помогал палестинским беженцам. День службы безопасности Украины – профессиональный праздник Украины, который отмечается ежегодно в день принятия закона "О Службе безопасности Украины" в 1992 году.

– профессиональный праздник Украины, который отмечается ежегодно в день принятия закона "О Службе безопасности Украины" в 1992 году. День независимости – государственный праздник отмечает Греция в честь восстания 1821 года, в результате которого страна освободилась от 400-летнего ига Османской империи.

– государственный праздник отмечает Греция в честь восстания 1821 года, в результате которого страна освободилась от 400-летнего ига Османской империи. Международный день нерожденного ребенка (International Day of the Unborn Child) – был установлен Папой Иоанном Павлом II и отмечается в католический праздник Благовещения.

Какой сегодня праздник

25 марта в православной церкви чтится день памяти преподобного Феофана, исповедника, Сигрианского, праведного Финееса, святителя Григория Двоеслова, папы Римского, преподобного Симеона Нового Богослова. Празднование Лиддской нерукотворной (в Лидде на столбе) иконы Божией Матери.

25 марта католическая церковь отмечает светлый праздник Благовещение Девы Марии, в честь возвещения архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Спасителя.

В народе 25 марта почитался Феофанов день. Люди верили, что святой Феофан имел дар чудотворения, а потому ему молились об исцелении от болезней и изгнании нечистой силы. В этот день с самого утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снег и оттаивает почва. С особым почтением на Феофана относились к главным помощникам крестьян – лошадям. В этот день коней поили с серебра, чтобы защитить от болезней и сглаза, для чего бросали в воду серебряную монету или кольцо.

Приметы на 25 марта

если на Феофана лошадь заболеет или захромает, то будет болеть все лето;

если лошадь трясет головой и закидывает ее кверху – ждать ненастной погоды;

конь фыркает в дороге – впереди ждет радостная встреча;

туманный день на Феофана – к хорошему урожаю льна, овса и конопли;

чтобы в этот день сбывались добрые приметы, нужно угостить птиц конопляными и льняными семенами;

а вот сажать растения в этот день нежелательно.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 марта

1807 – британский парламент принял Акт о запрете работорговли, согласно которому торговля людьми в виде купли-продажи, перевода или бартера, считалась незаконной.

1857 – впервые сфотографировано солнечное затмение.

1872 – выпущена первая в России почтовая карточка.

1983 – на юбилейном концерте звукозаписывающей компании Motown Records Майкл Джексон во время исполнения песни Billie Jean продемонстрировал свою коронную "лунную походку".

Кто родился 25 марта

1910 – Магда Оливеро, итальянская оперная певица с самой длительной в истории карьерой.

1921 – Симона Синьоре, французская актриса кино и театра.

1925 – Сергей Ивченко, украинский советский ученый-ботаник, писатель.

1942 – Арета Франклин, американская певица в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел.

1947 – Элтон Джон, британский певец, пианист, композитор.

1950 – Борис Бурда, украинский журналист, телеведущий, писатель, бард, знаток клуба "Что? Где? Когда?"

1951 – Мэйзи Уильямс, британская фотомодель, танцовщица, певица, участница группы Boney M.

1965 – Сара Джессика Паркер, американская актриса, продюсер.

1976 – Владимир Кличко, украинский боксер-тяжеловес, олимпийский чемпион.

1979 – Ли Пейс, американский актер театра, кино и телевидения.

1991 – Сейшелл Гэбриел, американская актриса и певица.

1992 – Элизабет Лэил, американская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.