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25 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 25 января в истории

Какой сегодня праздник, 25 января?Татьянин день и День студента. День святой Татианы Римской – в православном календаре. Татьянин день – в народном календаре. Именины празднуют: Илья, Макар, Пахом, Петр, Савва, Татьяна.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 25 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 января.

25 января: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой сегодня праздник

25 января в православной церкви чтится день памяти мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших (Татьянин день), святителя Саввы, архиепископа Сербского, преподобного Мартиниана Белозерского, мученика Мертия, мученика Петра Авессаломита, преподобной Евпраксии Тавенисской. Проводится празднование икон Божией Матери "Млекопитательница", Акафистной.

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В народе 25 января отмечается Татьянин день. Хозяйки традиционно в этот день пекли каравай в форме солнца, чтобы ускорить приход весны, и делили между членами семьи так, чтобы всем обязательно достался кусочек. В Татьянин день обычно наводили порядки и выбивали пыль из половиков, которая накопилась за Святки. А еще в этот день незамужние девушки гадали на судьбу, женихов и любовь. В народе подмечали, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой и рукодельницей.

Приметы на 25 января

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Кто родился 25 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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