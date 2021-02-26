Версія українською
$ 27,93
34,15

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 26 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 26 февраля? Международный день неторопливости, Праздник фонарей в Китае. День памяти преподобных Мартиниана, Зои и Фотинии (Светланы) – в православном календаре. Мартинианов день – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 февраля.

26 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Если вы ищете подарок для родных и друзей, мы поможем вам с идеями, как сделать февральский праздник незабываемым.

Реклама

Какой сегодня праздник

26 февраля в православной церкви чтится память преподобного Мартиниана, преподобных Зои и Фотинии (Светланы), преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского, благоверного князя Константина Острожского, преподобного Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, Мироточивого.

В народе 26 февраля отмечался Мартинианов день. Люди почитали святого Мартиниана как укротителя страстей. В этот день ему молились и просили об укреплении семьи и избавлении от греховных соблазнов.

Приметы на 26 февраля

Интересные и важные события в Украине и мире 26 февраля

Кто родился 26 февраля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

8 Марта в Украине-2021: будем ли отдыхать и сколько дней Церковные праздники и посты в марте 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине Именины в марте-2021: кто и когда отмечает день ангела
праздники приметы этот день в истории

Реклама

Новости партнеров

Почему распался брак знаменитых актёров
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Четыре самых ненадежных знака зодиака