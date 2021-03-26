26 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 26 марта? День Национальной гвардии Украины, Фиолетовый день. Никифоров день – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 26 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 марта.

26 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Реклама

Фиолетовый день (Purple Day) или День больных эпилепсией – ежегодное международное мероприятие, которое проводится с 2008 года с целью повышения осведомленности общества об этом неврологическом заболевании и о первой помощи, которую можно оказать людям.

– ежегодное международное мероприятие, которое проводится с 2008 года с целью повышения осведомленности общества об этом неврологическом заболевании и о первой помощи, которую можно оказать людям. День Национальной гвардии Украины – профессиональный праздник, который до 2000 года отмечался 4 ноября в честь принятия в 1991 году закона "О Национальной гвардии Украины", а с 2015 года праздник был перенесен на 26 марта.

– профессиональный праздник, который до 2000 года отмечался 4 ноября в честь принятия в 1991 году закона "О Национальной гвардии Украины", а с 2015 года праздник был перенесен на 26 марта. День независимости отмечает Бангладеш в честь провозглашения независимости от Пакистана в 1971 году.

отмечает Бангладеш в честь провозглашения независимости от Пакистана в 1971 году. День молодежи празднует Вьетнам.

Какой сегодня праздник

26 марта в православной церкви почитается перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Также чтится день памяти мученика Савина, мучеников Африкана, Публия и Терентия, мученика Александра, мученицы Христины Персидской, преподобного Анина, пресвитера.

В народе 26 марта почитался Никифоров день. По наблюдениям людей, солнце все больше греет и топит снег, а вешние воды просачиваются в берлоги и будят медведей. А потому к этому дню медведи покидали свои зимние жилища и бродили по лесу, что было опасно. Зато рыбалка в этот день была хорошей. Также на Никифора ждали прилета гусей и судили о погоде.

Приметы на 26 марта

в Никифоров день лучше не ходить в лес, чтобы не встретиться с медведем

если на Никифора прилетели гуси – к урожайному году;

гуси начинали хлюпаться в воде – скоро потеплеет;

если первым прилетал зяблик – к холодной погоде;

жаворонок прилетел раньше – к теплу;

туман на Никифора предсказывал дождливое лето.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 марта

1828 – Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт.

1845 – в Америке запатентован медицинский пластырь.

1917 – в Украину из ссылки вернулся историк и политик Михаил Грушевский.

1960 – учрежден футбольный турнир Кубок обладателей Кубков европейских стран.

1989 – в СССР впервые прошли выборы народных депутатов на альтернативной основе.

Кто родился 26 марта

1849 – Арман Пежо, французский автопромышленник, основатель фирмы Peugeot.

1880 – Александр Богомазов, украинский советский художник-авангардист.

1904 – Джозеф Кэмпбелл, американский исследователь древних мифов, по книге которого была создана киносага "Звездные войны".

1944 – Дайана Росс, американская певица, автор песен, актриса, музыкальный продюсер.

1948 – Стивен Тайлер, американский музыкант, вокалист, лидер рок-группы Aerosmith.

1949 – Патрик Зюскинд, немецкий писатель, киносценарист.

1950 – Алан Сильвестри, американский композитор, автор музыки для кино.

1960 – Дженнифер Грей, американская теле- и киноактриса.

1973 – Ларри Пейдж, американский программист, разработчик и сооснователь поисковой системы Google.

1976 – Эми Смарт, американская актриса, бывшая фотомодель.

1985 – Кира Найтли, английская актриса кино, телевидения и озвучивания.

1993 – Анастасия Кожевникова, украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.