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26 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 марта, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 26 марта в истории

Какой сегодня праздник, 26 марта? День Национальной гвардии Украины, Фиолетовый день. Никифоров день – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 26 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 марта.

26 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

26 марта в православной церкви почитается перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Также чтится день памяти мученика Савина, мучеников Африкана, Публия и Терентия, мученика Александра, мученицы Христины Персидской, преподобного Анина, пресвитера.

В народе 26 марта почитался Никифоров день. По наблюдениям людей, солнце все больше греет и топит снег, а вешние воды просачиваются в берлоги и будят медведей. А потому к этому дню медведи покидали свои зимние жилища и бродили по лесу, что было опасно. Зато рыбалка в этот день была хорошей. Также на Никифора ждали прилета гусей и судили о погоде.

Приметы на 26 марта

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Кто родился 26 марта

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