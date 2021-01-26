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26 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 января, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 26 января в истории

Какой сегодня праздник, 26 января? Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины. День мучеников Ермила и Стратоника – в православном календаре. Ермилов день – в народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Максим, Марфа, Петр, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 января.

26 января: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой сегодня праздник

26 января в православной церкви чтится день памяти мучеников Ермила и Стратоника, преподобного Иринарха, затворника Ростовского, преподобного Елеазара Анзерского, мученика Петра Анийского, преподобного Иакова, епископа Низибийского.

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В народе 26 января отмечается Ермилов день. Обычно в это время стояли сильные морозы, а потому Ермилов день старались провести дома и никуда без надобности не выходить. Если кто-то болел, считалось, что в Ермилов день хворь легче одолеть на печи. Особое внимание обращали на домашних кошек и по их поведению даже могли предсказать погоду. А еще верили, что кошка может вылечить, если ляжет на больное место хозяина.

Приметы на 26 января

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 26 января

Кто родился 26 января

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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