26 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Какой сегодня праздник, 26 января? Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины. День мучеников Ермила и Стратоника – в православном календаре. Ермилов день – в народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Максим, Марфа, Петр, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 января.

26 января: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Международный день таможенника (International Customs Day) – профессиональный праздник всех работников таможенных служб. Был учрежден в 1983 году в честь первой сессии Совета таможенного сотрудничества, состоявшейся в 1953 году в Брюсселе.

– профессиональный праздник всех работников таможенных служб. Был учрежден в 1983 году в честь первой сессии Совета таможенного сотрудничества, состоявшейся в 1953 году в Брюсселе. День работника контрольно-ревизионной службы Украины – отмечается ежегодно с 1993 года. Этот профессиональный праздник был учрежден согласно закону "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине".

– отмечается ежегодно с 1993 года. Этот профессиональный праздник был учрежден согласно закону "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине". День Австралии (Australia Day) – национальный праздник, который знаменует начало освоения Зеленого континента европейцами. В 1788 году капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию – Новый Южный Уэльс.

– национальный праздник, который знаменует начало освоения Зеленого континента европейцами. В 1788 году капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию – Новый Южный Уэльс. День Республики в Индии был введен в 1950 году – это национальный праздник в честь принятия Конституции Индии и перехода от статуса британского доминиона к республике.

Какой сегодня праздник

26 января в православной церкви чтится день памяти мучеников Ермила и Стратоника, преподобного Иринарха, затворника Ростовского, преподобного Елеазара Анзерского, мученика Петра Анийского, преподобного Иакова, епископа Низибийского.

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В народе 26 января отмечается Ермилов день. Обычно в это время стояли сильные морозы, а потому Ермилов день старались провести дома и никуда без надобности не выходить. Если кто-то болел, считалось, что в Ермилов день хворь легче одолеть на печи. Особое внимание обращали на домашних кошек и по их поведению даже могли предсказать погоду. А еще верили, что кошка может вылечить, если ляжет на больное место хозяина.

Приметы на 26 января

если кошка свернулась клубочком и спрятала мордочку – будут морозы;

кошка катается по половицам – тепло в дом постучится;

если кошка на Ермилу стену дерет – стоит ненастье у ворот;

где кошка легла на теле у хозяина – там его и лечит;

туманность вокруг месяца в Ермилин день – к метелям.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 26 января

1788 – основан город Сидней – первое поселение европейцев в Австралии.

1911 – совершил полет первый гидроплан, пилотируемый Гленом Кертисом.

1914 – взлетел первый русский бомбардировщик, построенный под руководством летчика-авиаконструктора Игоря Сикорского "Илья Муромец".

2000 – в Аргентине археологи нашли останки самого большого в истории нашей планеты динозавра.

Кто родился 26 января

1897 – Иван Кулик, украинский поэт, общественный деятель, первый председатель Союза советских писателей Украины.

1921 – Акио Морита, японский бизнесмен, основатель корпорации Sony.

1925 – Пол Ньюман, американский актер, кинорежиссер, продюсер.

1947 – Мишель Сарду, французский певец, автор и исполнитель песен, актер.

1955 – Эдвард Ван Хален, американский гитарист, основатель хард-рок-группы Van Halen.

1963 – Жозе Моуриньо, португальский футболист и футбольный тренер.

1979 – Максим Калиниченко, украинский футболист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.