Чернобыль с высоты птичьего полета за 2660 гривен! Рассказываем, стоит ли эта экскурсия своих денег

Недавно авиакомпания МАУ запустила туристический рейс "Полет над Киевом – мир глазами пилота". Билеты на дебютное путешествие разлетелись в первый же день, цена которых – 2660 гривен. Это мотивировало меня тоже полететь и протестировать эксклюзивную поездку. Понять, что же там такого впечатляющего!? Согласитесь, ведь за 2660 гривен можно и в Париж улететь, а не только в соседние местности столицы.

Спойлер: как всегда, не обошлось без приключений.

К слову, такой билет можно презентовать в качестве подарка. А если вы ищите больше оригинальных идей для сюрпризов (потому что уже полетали над Киевом) - переходите на наш календарь подарков.

Экскурсионный пакет

В стоимость экскурсии входит полет по локациям Киева, Припяти и Гостомеля. Бонусом предлагают перекус – воду, Сникерс и круассан. В случае, если захотите поесть с видом на Чернобыль. И последняя локация экскурса – наибольший пассажирский самолет в Украине – Boeing 777, который стоит на территории аэропорта "Борисполь". Его я увидела изнутри, протестировала премиальные "плюшки" бизнес-класса и побывала в кабине пилота.

Ну что, об алгоритмах экскурсии рассказала, а теперь полетели!

Первая локация – Киев и окраины

Наш маршрут начался с аэропорта, где и ждал Embraer 195, на котором мы летели. Экскурсия в небе длилась 1 час 20 минут. И стартовая локация – Киев.

Правда, первые впечатления были не "Вау!", а "За это мы заплатили 2660 гривен?". Потому что сначала все было в облаках формы сладкой ваты. Бесспорно, выглядело красиво, но точно не за эти деньги. Но потом облака рассеялись, посветлело и погодные условия над столицей улучшились. И я поверила в полет заново.

Облачность над Киевом / Фото: Сегодня

Летели мы вдоль Днепра, удалось полюбоваться последними настроениями зимнего сезона. И также разглядеть природу и здания столицы, так как летели на умеренной скорости, максимум которой — 430 км/ч. Обычно самолеты летают со скоростью 850 км/ч.

Заметно, что весна почти на пороге, но зима все еще не готова сказать "до свидания" Киеву. Лед над водоемом – этому аргумент. Виды Киева поражали, напоминали фотографии с National Geographic.

Днепр / Фото: Сегодня

Увидели также Родину-Мать (возвращаясь из Гостомеля). Куда без нее, она всегда прекрасна — и даже с высоты птичьего полета. И не важно, вы на экскурсии на вертолете или на самолете.

Также хорошо просматривался Южный мост, ассоциирующийся у всех с пробками. Здесь все без изменений: десятки машин, в которых люди уже опаздывали на работу. Конечно, я их не видела, но почувствовала их недовольство даже в небе на высоте примерно 1000 метров.

Южный мост / Фото: Сегодня

Удалось еще увидеть недостроенный Подольско-Воскресенский мост. Интересно, его строительство завершат к следующему репортажу в рубрике No Stress? Потому что в предыдущем репортаже во время полета на вертолете история была аналогичная.

Подольско-Воскресенский мост / Фото: Сегодня

Пролетали также Межигорье, Киевскую ГЭС, район Осокорки и другие местные локации.

И все это с высоты 2400 метров, откуда и открывались незабываемые пейзажи.

Но не только виды делали экскурс значимым, но и трое пилотов-экскурсоводов. Они были в амплуа ведущих и юмористов, которые знают аэрошутки и все важные точки экскурсии. Кстати, к сидящим на борту обращались "коллеги", которых было 105 человек (включая меня).

Любители неба / Фото: Сегодня

В целом в самолете 112 мест и билетов было продано на полную посадку, но 7 человек не появились. Словом, опять раскупили билеты, как горячие пирожки.

Командир воздушного судна Губрий Юрий рассказал об одном из рисков экскурсии – птиц. В чем их угроза? Большинство из них летает невысоко и могут врезаться в самолет. И чтобы их уберечь, команда решила лететь не на высоте птичьего полета, а еще выше. Представляете? Поэтому мы набирали высоту до 2400 метров. Откуда и открывались виды вау-эффекта. А обычно максимальная высота самолетов – 10 000 метров.

Командир воздушного судна Губрий Юрий / Фото: Сегодня Реклама

Вторая локация – Припять

В Припять мы долетели ориентировочно за 15 минут из Борисполя. Поэтому долгой и сложной дороги мы не почувствовали. Напоминаю, что из Киева в Припять ехать 111 километров на авто, что занимает точно не 15 минут.

Но здесь погода решила сыграть с нами плохую шутку. Потому у Чернобыльской АЭС все было в облаках, и арка над четвертым реактором едва виднелась вдали. Ближе мы не могли долететь до объекта – это запрещено, учитывая разметку. Экскурсоводы добавили, что арка в хорошую погоду всегда блестит под лучами солнца. И даже если лететь из Житомира на высоте до 10 000 км, то ее сияние также можно заметить.

Арка над четвертым реактором / Фото: Сегодня

Самолет облетал медленно локацию дважды. А все для того, чтобы пассажиры могли разглядеть зону, желаемую туристами, и сделать фото. Но больше всего я успела зрительно исследовать лес, где любят разгуливать дикие жители локации, а именно – лошади Пржевальского и волки.

Над зоной отчуждения / Фото: Сегодня

Третья локация – Гостомель

Это место уникально аэродромом Антонова, где базируются "железные машины" этих авиалиний. Здесь есть ангар, где стоят уникальные самолеты, один из которых – Ан-225 "Мрия" – самый большой самолет в мире и гордость Украины. Он выполняет грузовые перевозки до 250 тонн.

На аэродроме есть взлетная полоса длиной 3500 метров и шириной 56 метров. Только такие габариты могут удовлетворить Ан-225 "Мрия".

Локация аеродрома Антонова / Фото: Сегодня

Картина из иллюминатора выглядит эффектно. Самое то для поклонников риска, высоты и аэротем. С земли эта локация открывается не так впечатляюще, как с высоты. Жаль все же, что самолетов не застали на перроне.

Последняя локация – Boeing 777

Boeing 777 – самый большой пассажирский самолет в Украине. И экскурсоводы показали нам его изнутри: не только премиальный бизнес-класс, а также, где отдыхает персонал самолета.

Бизнес-класс / Фото: Сегодня

Зона отдыха для работников боинга / Фото: Сегодня

И не обошлось без обзора кабины пилота и рассказов об исторических особенностях "машины", которая до сих пор в режиме "ожидания", но в карантин курсировала по миру с туристами.

Кабина пилота в Boeing 777 / Фото: Сегодня

Словом, показали все, чтобы участники почувствовали себя причастными к аэротеме хотя бы на день. И им это удалось, потому что экскурсия в общем длилась около 4 часов, за которые реально проникнуться не только увиденными локациями, но и работой пилотов.

Недостатки

Без них тоже не обошлось – и это погодные условия. Но это неуправляемый процесс. Поэтому если соберетесь на эту экскурсию, будьте готовы – полет могут перенести по времени, и у меня так произошло. А еще не все локации вы увидите так, как представляли, потому что у облаков часто другие планы.

Облачность над Припятью / Фото: Сегодня

Что я думаю обо всем этом?

Но, несмотря на неожиданные настроения погоды, экскурсия "Полет над Киевом – мир глазами пилота" остается уникальной. Ибо где еще вы увидите Чернобыль с высоты 2400 метров, во время которого командир воздушного судна рассказывает о погоде и интересных фактах локации!?

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