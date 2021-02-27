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27 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

27 февраля, 05:05

Ольга Козачок

Узнайте о самых важных событиях 27 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 27 февраля? Всемирный день неправительственных организаций, День белого медведя. День памяти святого равноапостольного Кирилла – в православном календаре. Кирилл Весноуказчик – в народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаил, Трифон, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 февраля.

27 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

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Какой сегодня праздник

27 февраля в православной церкви чтится память преподобного Авксентия, равноапостольного Кирилла, учителя славянского, преподобного Исаакия, затворника Киево-Печерского, в Ближних пещерах, 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры. Перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора, преподобного Марона, отшельника Сирийского, святителя Аврамия, епископа Каррийского.

В народе 27 февраля почитался Кирилл Весноуказчик. Судя по названию дня, по погоде на Весноуказчика люди определяли, какая будет весна. В конце зимы старались удержать на полях побольше снега, чтобы в процессе таяния он напитывал почву влагой. Для этого крестьяне выходили на пашню и утаптывали снег, а еще вывозили в поля навоз для удобрения.

Приметы на 27 февраля

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